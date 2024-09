La Réserve fédérale s’apprête à réduire ses taux d’intérêt pour la première fois en 4 ans

WASHINGTON — Après avoir pratiquement maîtrisé l’inflation, la Réserve fédérale est prête à faire mercredi quelque chose qu’elle n’a pas fait depuis plus de quatre ans : réduire son taux d’intérêt de référence, une mesure qui devrait conduire à une baisse des coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises, quelques semaines seulement avant l’élection présidentielle.

Pourtant, un climat d’incertitude inhabituel plane sur la réunion de cette semaine : on ne sait pas exactement quelle sera l’ampleur de la baisse des taux de la Fed. Les traders de Wall Street et certains économistes prévoient une probabilité croissante que la banque centrale annonce une baisse plus importante que d’habitude d’un demi-point. De nombreux analystes prévoient une baisse plus classique d’un quart de point.

L’inflation étant à peine supérieure à leur niveau cible, les responsables de la Fed ont concentré leurs efforts sur le soutien d’un marché du travail en déclin et sur la réalisation d’un objectif rare. « atterrissage en douceur » La Fed a réduit l’inflation sans provoquer de récession brutale. Une baisse d’un demi-point de taux signalerait que la Fed est aussi déterminée à soutenir une croissance économique saine qu’à vaincre une inflation élevée. La décision de cette semaine ne devrait être que la première d’une série de baisses de taux de la Fed qui se prolongeront jusqu’en 2025.

Taux d’intérêt élevés et prix élevés Les prix des produits alimentaires, de l’essence au loyer ont attisé la désillusion du public à l’égard de l’économie et ont fourni une ligne d’attaque à l’ancien président Donald Trump. La vice-présidente Kamala Harris a quant à elle déclaré que la promesse de Trump d’imposer des droits de douane sur toutes les importations entraînerait une hausse encore plus importante des prix pour les consommateurs.

Au fil du temps, les baisses de taux de la Fed devraient réduire les coûts d’emprunt pour les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les cartes de crédit, ainsi que pour les prêts aux entreprises. Les dépenses des entreprises pourraient augmenter, tout comme les cours des actions. Les entreprises et les consommateurs pourraient refinancer leurs prêts en dettes à taux plus bas.

Le président Jerome Powell l’a clairement indiqué le mois dernier dans un discours très médiatisé Jackson Hole, Wyomingque les responsables de la Fed sont convaincus que l’inflation a été largement maîtrisée. Elle a chuté d’un pic de 9,1 % en juin 2022 à 2,5% le mois dernierpas très loin de l’objectif de 2 % de la Fed. Les responsables de la banque centrale ont lutté contre la flambée des prix en augmentant leur taux d’intérêt directeur 11 fois en 2022 et 2023 pour atteindre un sommet de deux décennies à 5,3 %, afin de tenter de ralentir les emprunts et les dépenses, ce qui a finalement refroidi l’économie.

La croissance des salaires a depuis ralenti, éliminant une source potentielle de pression inflationniste. Et les prix du pétrole et du gaz sont en baisse, signe que l’inflation devrait continuer à ralentir dans les mois à venir. repousser contre les prix élevés, obliger ces entreprises comme Target et McDonald’s pour proposer des offres et des réductions.

Pourtant, après plusieurs années de forte croissance de l’emploi, les employeurs ont ralenti les embauches et le taux de chômage a augmenté. s’est levé Le chômage a chuté de près d’un point de pourcentage par rapport à son plus bas niveau depuis un demi-siècle en avril 2023, pour atteindre un niveau toujours bas de 4,2 %. Une fois que le chômage a atteint ce niveau, il a tendance à continuer à grimper. Mais les responsables de la Fed et de nombreux économistes notent que la hausse du chômage reflète en grande partie une augmentation du nombre de nouveaux travailleurs à la recherche d’un emploi – notamment les nouveaux immigrants et les récents diplômés universitaires – plutôt que des licenciements.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir un marché du travail fort », a déclaré Powell à Jackson Hole. Il a ajouté que tout « affaiblissement supplémentaire » du marché du travail serait « indésirable ».

Certains analystes estiment qu’une telle déclaration laisse penser que Powell serait favorable à une baisse d’un demi-point de taux. D’autres économistes pensent encore qu’une réduction d’un quart de point est plus probable.

La question est de savoir à quelle vitesse la Fed souhaite abaisser ses taux d’intérêt jusqu’à ce qu’ils ne soient plus un frein à l’économie, ni un accélérateur. On ne sait pas exactement où se situe ce niveau dit « neutre », même si de nombreux analystes le situent entre 3 et 3,5 %. Les économistes qui sont favorables à une réduction d’un demi-point soutiennent que le taux directeur de la Fed est bien plus élevé que nécessaire maintenant que l’inflation recule.

D’autres soulignent que la Fed ne réduit généralement son taux d’un demi-point ou plus qu’en cas d’urgence. La dernière fois qu’elle a procédé à une baisse équivalente, c’était en mars 2020, lorsque la pandémie a paralysé l’économie. Les consommateurs continuant de dépenser et l’économie étant susceptible de croître à un rythme soutenu au cours du trimestre juillet-septembre, les responsables de la Fed les plus prudents peuvent affirmer qu’il n’y a pas d’urgence à réduire les taux.

Un signe encourageant est que, alors que Powell et d’autres responsables de la Fed ont annoncé que des baisses de taux allaient avoir lieu, de nombreux taux d’emprunt ont déjà baissé par anticipation. Le taux hypothécaire moyen à 30 ans, par exemple, est tombé à 6,2 % la semaine dernière — le niveau le plus bas depuis environ 18 mois et en baisse par rapport à un pic de près de 7,8 %, selon le géant du crédit immobilier Freddie Mac. D’autres taux, comme le rendement des bons du Trésor à cinq ans, qui influence les taux des prêts automobiles, ont également chuté.