La Réserve fédérale s’apprête à réduire à nouveau ses taux malgré des perspectives post-électorales floues

WASHINGTON– Personne ne sait comment se déroulera l’élection présidentielle de mardi, mais la décision de la Réserve fédérale deux jours plus tard est beaucoup plus facile à prévoir : avec l’inflation continuer à refroidirla Fed s’apprête à réduire ses taux d’intérêt pendant une période deuxième fois cette année.

La course à la présidentielle pourrait être encore en suspens lorsque la Fed terminera sa réunion de deux jours jeudi après-midi, mais cette incertitude n’aurait aucun effet sur sa décision de réduire davantage son taux de référence. Les actions futures de la Fed deviendront cependant plus incertaines une fois qu’un nouveau président et le Congrès prendront leurs fonctions en janvier, en particulier si Donald Trump remportait à nouveau la Maison Blanche.

Les propositions de Trump visant à imposer des droits de douane élevés sur toutes les importations et à lancer des expulsions massives d’immigrés illégaux, ainsi que sa menace d’empiéter sur les décisions de taux normalement indépendantes de la Fed pourraient provoquer une forte hausse de l’inflation, ont déclaré des économistes. Une inflation plus élevée obligerait, à son tour, la Fed à ralentir ou à arrêter ses baisses de taux.

Jeudi, les décideurs de la Fed, dirigés par le président Jerome Powell, sont en passe de réduire leur taux de référence d’un quart de point, à environ 4,6 %, après avoir mis en œuvre une réduction d’un demi-point en septembre. Les économistes s’attendent à une nouvelle baisse des taux d’un quart de point en décembre et éventuellement à d’autres mesures similaires l’année prochaine. Au fil du temps, les baisses de taux tendent à réduire les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises.

La Fed réduit ses taux pour une raison différente de celle qu’elle fait habituellement : elle réduit souvent les taux pour stimuler une économie atone et un marché du travail faible en encourageant davantage d’emprunts et de dépenses. Mais le l’économie connaît une croissance rapideet le taux de chômage est un faible 4,1%a rapporté le gouvernement vendredi, même avec les ouragans et une grève chez Boeing une croissance nette de l’emploi fortement déprimée mois dernier.

Au lieu de cela, la banque centrale abaisse ses taux dans le cadre de ce que Powell a appelé « un recalibrage » vers un environnement de plus faible inflation. Lorsque l’inflation a atteint un sommet de 9,1 % en quatre décennies en juin 2022, la Fed a procédé à 11 hausses de taux, portant finalement son taux directeur à environ 5,3 %, également le plus élevé depuis quatre décennies.

Mais en septembre, l’inflation sur un an tombé à 2,4%à peine au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed et égal à son niveau de 2018. L’inflation ayant baissé jusqu’à présent, Powell et d’autres responsables de la Fed ont déclaré qu’ils pensaient que des taux d’emprunt élevés n’étaient plus nécessaires. Les taux d’emprunt élevés freinent généralement la croissance, en particulier dans les secteurs sensibles aux taux d’intérêt tels que l’immobilier et la vente d’automobiles.

« La restriction était en place parce que l’inflation était élevée », a déclaré Claudia Sahm, économiste en chef chez New Century Advisors et ancienne économiste de la Fed. « L’inflation n’est plus élevée. La raison de la restriction a disparu.

Les responsables de la Fed ont laissé entendre que leurs baisses de taux seraient progressives. Mais presque tous ont exprimé leur soutien à de nouvelles réductions.

« Pour moi, la question centrale est de savoir dans quelle mesure et à quelle vitesse réduire l’objectif du taux directeur (de la Fed), qui, je crois, est actuellement fixé à un niveau restrictif », a déclaré Christopher Waller, membre influent du conseil d’administration de la Fed. a déclaré dans un discours le mois dernier.

Jonathan Pingle, économiste à la banque suisse UBS, a déclaré que la formulation de Waller reflétait « une confiance et une conviction inhabituelles que les taux allaient baisser ».

L’année prochaine, la Fed commencera probablement à se demander jusqu’où son taux de référence devrait descendre. À terme, ils voudront peut-être le fixer à un niveau qui ne restreint ni ne stimule la croissance – « neutre » dans le langage de la Fed.

Powell et d’autres responsables de la Fed reconnaissent qu’ils ne savent pas exactement où se situe le taux neutre. En septembre, le comité de fixation des taux de la Fed l’estimait à 2,9 %. La plupart des économistes pensent qu’il est plus proche de 3 à 3,5 %.

Le président de la Fed a déclaré que les responsables devaient évaluer où se situe la neutralité en fonction de la manière dont l’économie réagit aux baisses de taux. Pour l’instant, la plupart des responsables sont convaincus qu’à 4,9 %, le taux actuel de la Fed est bien au-dessus du point neutre.

Certains économistes affirment cependant qu’avec une économie qui semble saine, même avec des taux d’emprunt élevés, la Fed n’a pas besoin de beaucoup assouplir le crédit, voire pas du tout. L’idée est qu’ils pourraient déjà être proches du niveau des taux d’intérêt qui ne ralentit ni ne stimule l’économie.

« Si le taux de chômage reste dans la fourchette des 4 et que l’économie continue de croître à 3%, est-il important que le taux (de la Fed) soit compris entre 4,75% et 5%? » a demandé Joe LaVorgna, économiste en chef chez SMBC Nikko Securities. « Pourquoi coupent-ils maintenant ? »

Alors que la dernière réunion de la Fed aura lieu juste après le jour du scrutin, Powell répondra probablement à des questions lors de sa conférence de presse jeudi sur l’issue de la course à la présidentielle et son impact potentiel sur l’économie et l’inflation. On peut s’attendre à ce qu’il réitère que les décisions de la Fed ne sont pas du tout affectées par la politique.

Pendant la présidence de Trump, il a imposé des droits de douane sur les machines à laver, les panneaux solaires, l’acier et une gamme de produits en provenance de Chine, ce que le président Joe Biden a maintenu. Bien que des études montrent que les prix des machines à laver ont augmenté en conséquence, l’inflation globale n’a pas beaucoup augmenté.

Mais Trump propose maintenant des tarifs douaniers beaucoup plus élevés – essentiellement des taxes à l’importation – qui augmenteraient les prix d’environ 10 fois plus de produits en provenance de l’étranger.

De nombreux économistes traditionnels sont alarmés par les dernières tarifs douaniers proposés par Trump, qui, selon eux, relanceraient presque certainement l’inflation. Un rapport du Peterson Institute for International Economics conclut que les principales propositions tarifaires de Trump augmenterait l’inflation de 2 points de pourcentage l’année prochaine qu’elle ne l’aurait été autrement.

Cette fois-ci, la Fed pourrait être plus susceptible d’augmenter ses taux en réponse aux tarifs douaniers, selon les économistes de Pantheon Macroenomics, « étant donné que Trump menace d’augmenter les tarifs beaucoup plus importants ».

« En conséquence », ont-ils écrit, « nous réduirons la réduction du taux des fonds dans nos prévisions pour 2025 si Trump gagne. »