La Réserve fédérale ralentira les hausses de taux et offrira des indices sur l’avenir

Les gains horaires moyens augmentent désormais de 5,1 % sur une base annuelle, ce qui est nettement plus rapide que les gains annuels d’environ 3 % qui prévalaient avant la pandémie. Comme les entreprises paient davantage leur main-d’œuvre, elles sont susceptibles d’essayer de facturer davantage leurs clients pour couvrir leurs factures de main-d’œuvre croissantes.

La dernière série de projections économiques de la Fed prévoyait que les taux augmenteraient à 4,6% en 2023. Les responsables ont suggéré qu’ils pourraient grimper légèrement plus haut que dans la nouvelle série de projections, en partie parce que le marché du travail a été plus résistant et l’inflation plus tenace que beaucoup s’y attendaient.

Les investisseurs analyseront attentivement la nouvelle version pour tout indice sur la façon dont les taux élevés grimperont l’année prochaine. Mardi, ils pariaient que la Fed cesserait de relever les taux une fois qu’ils atteindraient une fourchette de 4,75 à 5% l’année prochaine, suggérant que les banquiers centraux procéderaient à deux autres augmentations d’un quart de point après le mouvement de cette semaine.

Mais Wall Street sera tout aussi, sinon plus, concentré sur ce que dit M. Powell au sujet des plans de la banque centrale après l’arrêt des mouvements de taux. M. Powell donnera une conférence de presse à 14h30

Les responsables de la Fed ont fait savoir qu’ils prévoyaient de maintenir les taux à un niveau élevé pendant un certain temps pour étouffer l’inflation une fois pour toutes. Mais les prix du marché suggèrent que les investisseurs s’attendent à ce qu’ils commencent à réduire les taux dès le second semestre de l’année prochaine – une déconnexion apparente qui mettra l’accent sur les commentaires du président de la Fed mercredi.

Les responsables politiques ont déclaré qu’ils ne voulaient pas exagérer leur réponse politique, mais que l’erreur la plus grave serait de laisser l’inflation s’enraciner dans l’économie.

Si les hausses de prix devaient continuer à éroder les chèques de paie américains pendant des années, elles pourraient commencer à se nourrir d’elles-mêmes, les consommateurs demandant des augmentations plus importantes et les entreprises instaurant des ajustements de prix plus importants pour couvrir l’augmentation de la facture des intrants et de la main-d’œuvre. Ce genre de cycle auto-réalisateur est exactement ce que la Fed essaie d’éviter.