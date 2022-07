La Réserve fédérale procède à une autre augmentation de taux surdimensionnée pour maîtriser l’inflation

Les États-Unis ne sont pas les seuls à mener une campagne contre les augmentations rapides des prix. L’inflation s’est accélérée dans le monde entier alors que la pandémie a bouleversé les chaînes d’approvisionnement et que la guerre de la Russie en Ukraine perturbe les marchés du carburant et de l’alimentation. De nombreuses banques centrales augmentent les taux d’intérêt afin de ralentir leur propre économie, dans l’espoir de ramener les prix sous contrôle.

Aux États-Unis, la croissance a déjà montré des signes d’affaiblissement alors que les mesures de la Fed commencent à mordre et que l’inflation elle-même pèse sur les portefeuilles des familles. Le marché du logement se refroidit rapidement, car les taux hypothécaires élevés effraient les acheteurs potentiels et découragent les constructeurs de commencer de nouvelles maisons. Certaines mesures des dépenses de consommation suggèrent également un ralentissement : Walmart a déclaré cette semaine que l’inflation faisait pression sur les consommateurs pour qu’ils achètent moins de biens. La confiance des consommateurs s’est effondrée et de nombreux économistes ont commencé à prédire au moins une légère récession.

M. Powell a clairement indiqué que, bien qu’il perçoive des signes de refroidissement, il ne pense pas que l’Amérique soit encore en récession.

“Je ne pense pas qu’il soit probable que l’économie américaine soit actuellement en récession”, a déclaré M. Powell.

C’est en partie parce que le marché du travail reste solide, avec un taux de chômage de 3,6 %, proche du niveau le plus bas depuis 50 ans. De nouvelles données qui seront publiées vendredi devraient montrer que la rémunération de l’emploi augmente rapidement, mais pas assez rapidement pour suivre l’inflation rapide d’aujourd’hui.

La Fed espère que, parce que le marché du travail part d’un endroit si solide, elle sera en mesure de ralentir suffisamment l’économie pour commencer à faire baisser l’inflation sans la blesser au point de provoquer une vague de pertes d’emplois. Mais les banquiers centraux ont également souligné qu’il pourrait être difficile d’atteindre ce résultat.

“Notre objectif est de faire baisser l’inflation et d’avoir un soi-disant atterrissage en douceur”, a déclaré M. Powell. « Nous essayons d’y parvenir. J’ai dit à plusieurs reprises que nous comprenons que cela va être assez difficile, et que cela est devenu plus difficile ces derniers mois.