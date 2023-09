La Réserve fédérale pourrait ne pas relever ses taux cette semaine. Qu’est-ce que cela signifie pour vous

Artistegndphotography | E+ | Getty Images

La Réserve fédérale devrait sauter une hausse des taux d'intérêt lors de sa réunion de cette semaine, prédisent les experts. Mais les consommateurs ne ressentiront peut-être aucun soulagement. La banque centrale a déjà relevé ses taux d'intérêt 11 fois depuis l'année dernière – le rythme de resserrement le plus rapide depuis le début des années 1980. Pourtant, les données récentes dressent toujours un tableau mitigé de la situation de l'économie. La croissance globale reste stable alors que les consommateurs continuent de dépenser, mais le marché du travail commence à se relâcher après des conditions historiquement tendues. Dans le même temps, l'inflation a montré certains signes de ralentissement, même si elle reste bien supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Les propriétaires disent que 5 % est le chiffre magique pour déménager Même avec une pause dans les hausses de taux, « la seule chose qui reste très claire est que la Fed est loin de réduire les taux », a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com. « Les taux restent très élevés et le resteront pendant un certain temps. » Le taux des fonds fédéraux, fixé par la banque centrale américaine, est le taux d’intérêt auquel les banques s’empruntent et se prêtent entre elles au jour le jour. Bien que ce ne soit pas le taux que paient les consommateurs, les mesures de la Fed affectent toujours les taux d’emprunt et d’épargne qu’ils constatent quotidiennement. Voici un aperçu de la façon dont l’impact a déjà été ressenti :

Les taux des cartes de crédit dépassent les 20 %

La plupart les cartes de crédit sont assorties d’un taux variable, qui a un lien direct avec le taux de référence de la Fed. Après les précédentes hausses de taux, le taux moyen des cartes de crédit est désormais supérieur à 20 %, un niveau record, tandis que les soldes sont plus élevés et que près de la moitié des titulaires de cartes de crédit portent la dette de mois en mois, selon une étude antérieure. Rapport sur les taux d’escompte.

Les taux hypothécaires sont supérieurs à 7 %

Même si les taux hypothécaires à 15 et 30 ans sont fixes et liés aux rendements du Trésor et à l’économie, quiconque achète un nouveau logement perd un pouvoir d’achat considérable, en partie à cause de l’inflation et des mesures politiques de la Fed. Les taux moyens d’un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans « restent ancrés au-dessus de 7% », a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac. « La réaccélération de l’inflation et la vigueur de l’économie maintiennent les taux hypothécaires à un niveau élevé. »

Les prêts hypothécaires à taux variable, ou ARM, et les marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, sont rattachés au taux préférentiel. À mesure que le taux des fonds fédéraux augmentait, le taux préférentiel augmentait également, et ces taux emboîtaient le pas. Aujourd’hui, le taux moyen d’un HELOC atteint 9,12 %, le plus élevé depuis 22 ans, selon Bankrate. « Cette HELOC n’est plus une dette à faible coût et elle justifie une attention beaucoup plus grande sur le remboursement qu’elle ne l’a été depuis longtemps », a déclaré McBride.

Les taux des prêts automobiles dépassent les 7 %

Même si les prêts automobiles sont fixes, les paiements augmentent parce que le prix de toutes les voitures augmente en même temps que les taux d’intérêt sur les nouveaux prêts. Le taux moyen d’un prêt automobile neuf sur cinq ans est désormais de 7,46 %, le plus élevé depuis 15 ans, selon Bankrate. Les experts affirment que les consommateurs ayant des cotes de crédit plus élevées pourraient être en mesure d’obtenir de meilleures conditions de prêt ou de rechercher de meilleures offres. Les acheteurs de voitures pourraient économiser en moyenne 5 198 $ en choisissant l’offre avec le TAEG le plus bas plutôt que celle avec le TAEG le plus élevé, selon un rapport récent de LendingTree.

Les prêts étudiants fédéraux sont désormais à 5,5 %

Les taux fédéraux des prêts étudiants sont également fixes, de sorte que la plupart des emprunteurs ne sont pas immédiatement affectés par les mesures de la Fed. Mais les étudiants de premier cycle qui contractent de nouveaux prêts étudiants fédéraux directs paient désormais 5,50 % – contre 4,99 % pour l’année universitaire 2022-2023 et 3,73 % en 2021-2022. Pour ceux qui ont déjà des dettes, les intérêts courent à nouveau à partir du 1er septembre. En octobre, des millions d’emprunteurs effectueront leur premier remboursement de prêt étudiant après une pause de trois ans.

Les prêts étudiants privés ont tendance à avoir un taux variable lié au taux Libor, au taux préférentiel ou aux bons du Trésor – ce qui signifie que ces emprunteurs paient déjà plus d’intérêts. Cependant, le montant supplémentaire varie en fonction de l’indice de référence.

Les taux de dépôt dans certaines banques peuvent aller jusqu’à 5 %