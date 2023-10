Les taux des cartes de crédit dépassent les 20 %

La plupart les cartes de crédit sont assorties d’un taux variable, qui a un lien direct avec le taux de référence de la Fed. Après les précédentes hausses de taux, le taux moyen des cartes de crédit dépasse désormais 20 %, un niveau record. De plus, comme la plupart des gens se sentent mis à rude épreuve par la hausse des prix, les soldes sont plus élevés et de plus en plus de titulaires de carte s’endettent de mois en mois. Même sans hausse des taux, les TAEG pourraient continuer à augmenter, selon Matt Schulz, analyste crédit en chef chez LendingTree. “La vérité est qu’aujourd’hui, les taux des cartes de crédit sont les plus élevés depuis des décennies, et ils vont presque certainement continuer à augmenter au cours des prochains mois.”

Les taux hypothécaires sont à 8%

Même si les taux hypothécaires sur 15 et 30 ans sont fixes, et lié aux rendements du Trésor et à l’économie, quiconque achète un nouveau logement perd un pouvoir d’achat considérable, en partie à cause de l’inflation et des mesures politiques de la Fed. Le taux moyen d’un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans peut atteindre 8 %, le plus élevé depuis 23 ans, selon Bankrate.

“Les taux ont augmenté de deux points de pourcentage rien qu’en 2023”, a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac. “L’activité d’achat a ralenti jusqu’à devenir pratiquement au point mort, l’abordabilité reste un obstacle important pour beaucoup et la seule façon de le résoudre est de baisser les tarifs et d’augmenter les stocks.” Les prêts hypothécaires à taux variable, ou ARM, et les marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, sont rattachés au taux préférentiel. À mesure que le taux des fonds fédéraux augmentait, le taux préférentiel augmentait également, et ces taux emboîtaient le pas. Aujourd’hui, le taux moyen d’un HELOC est proche de 9 %, le plus élevé depuis plus de 20 ans, selon Bankrate.

Les taux des prêts automobiles dépassent les 7 %

Les prêts étudiants fédéraux sont désormais à 5,5 %

Les taux fédéraux des prêts étudiants sont également fixes, de sorte que la plupart des emprunteurs ne sont pas immédiatement affectés par les mesures de la Fed. Mais les étudiants de premier cycle qui contractent de nouveaux prêts étudiants fédéraux directs paient désormais 5,50 % – contre 4,99 % pour l’année universitaire 2022-2023 et 3,73 % en 2021-2022. Pour ceux qui ont déjà des dettes, les intérêts augmentent à nouveau, mettant ainsi fin à la pause pandémique sur les factures en vigueur depuis mars 2020. Jusqu’à présent, le retour aux paiements s’avère douloureux pour de nombreux emprunteurs.

Les prêts étudiants privés ont tendance à avoir un taux variable lié au taux préférentiel, aux bons du Trésor ou à un autre indice de taux, ce qui signifie que ces emprunteurs paient déjà plus d’intérêts. Cependant, le montant supplémentaire varie en fonction de l’indice de référence.

Les taux de dépôt dans certaines banques peuvent aller jusqu’à 5 %