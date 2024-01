La Réserve fédérale maintient ses taux d’intérêt stables alors que la confiance des consommateurs s’améliore et que l’inflation ralentit

La Réserve fédérale a annoncé mercredi qu’elle maintenait les taux d’intérêt à leurs niveaux actuels. dans un contexte d’amélioration de la confiance des consommateurs et de baisse du taux d’inflation.

Avant l’annonce de mercredi, certains responsables de la Fed ont signalé que le taux actuel était suffisant pour ramener l’inflation vers l’objectif de 2 % de la banque centrale.

Le taux cible des fonds fédéraux est resté entre 5,25 % et 5,5 % depuis l’été dernier, après 11 augmentations amorcées en mars 2022. Le taux constitue une référence pour les autres taux d’intérêt dans l’ensemble de l’économie – des cartes de crédit aux prêts hypothécaires, en passant par les entreprises et l’automobile. prêts.

Certains économistes estiment que ces taux plus élevés ont contribué à faire baisser l’inflation.

En décembre, la principale mesure de l’inflation axée sur la consommation, l’indice des prix à la consommation sur 12 mois, s’est établie à 3,3 %, soit peu de changement par rapport à la mesure de 3,1 % du mois précédent.

Et l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, est encore plus bas, à 2,6 %.

Dans ses remarques ce mois-ci, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que le ralentissement de l’inflation, combiné à des gains constants d’emplois, avait conduit à un paysage économique «presque aussi bon que possible».

“Les progrès que j’ai notés en matière d’inflation, combinés aux données disponibles sur les conditions économiques et financières et à mes perspectives, m’ont rendu plus confiant que je ne l’ai été depuis 2021 dans le fait que l’inflation est sur la voie d’atteindre 2%”, a-t-il déclaré dans ses remarques écrites. à la Brookings Institution, selon Til Associated Press.

Parallèlement, deux indicateurs de confiance des consommateurs montrent que les Américains commencent à se sentir plus optimistes à l’égard de l’économie. Mardi, l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board a atteint son plus haut niveau depuis deux ans en raison de ce que le groupe d’affaires a qualifié de « hausse des opinions sur la situation actuelle » et d’une « baisse du pessimisme quant à la situation actuelle ». [the] avenir.”

Cela fait suite à un résultat plus tôt ce mois-ci de l’enquête de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan qui a atteint son plus haut niveau depuis 2021.

Pourtant, certains signes indiquent déjà que la croissance économique post-pandémique a atteint son apogée. Mardi, le département américain du Travail a rapporté que moins d’Américains avaient quitté leur emploi l’année dernière par rapport à 2022, tandis que le niveau désaisonnalisé de décembre est tombé au niveau mensuel le plus bas depuis près de trois ans.

Les économistes estiment que les travailleurs sont plus enclins à quitter leur emploi s’ils pensent qu’une meilleure opportunité les attend.

“Dans l’ensemble, les différents indicateurs du marché du travail montrent que le marché du travail résiste bien, mais il y a des signes de faiblesse tels qu’une baisse des taux d’embauche et une hausse du taux de chômage”, ont déclaré mardi les analystes de Citibank dans une note aux clients. “Nous continuerons à surveiller les données sur les inscriptions au chômage, car elles constituent l’un des indicateurs les plus actuels du marché du travail.”

À 3,7 %, le taux de chômage est désormais revenu aux niveaux d’avant la pandémie, bien qu’il ait légèrement augmenté par rapport au creux post-pandémique de 3,4 % observé en janvier 2023. La moyenne mobile sur quatre mois des demandes hebdomadaires initiales d’allocations de chômage n’a pas connu d’augmentation significative dans toute la période post-pandémique.

Mais janvier a été marqué par une multitude d’annonces de licenciements, en particulier dans les secteurs à col blanc comme technologie et les médias.

“Des informations de plus en plus nombreuses faisant état de licenciements localisés confirment que les conditions du marché du travail ne sont pas aussi solides qu’elles l’étaient il y a un an et que certaines poches de faiblesse sont apparues”, a déclaré Lydia Boussour, économiste principale au cabinet de conseil EY, dans une note aux clients mardi.

Néanmoins, les traders estiment que l’économie reste suffisamment forte pour estimer la probabilité que la première baisse des taux de la Fed ait lieu en mars. à 61.5% — en baisse par rapport à une probabilité de 73 % il y a un mois. Si la Fed réduit effectivement ses taux d’intérêt en mars, cela fera deux ans qu’elle a commencé à les relever pour lutter contre l’inflation.

Tout le monde n’est pas aussi optimiste quant à une baisse imminente des taux.

“Nous pensons que les marchés sont trop optimistes quant à une baisse des taux d’intérêt de la Fed en mars”, a déclaré mardi l’économiste en chef de Vanguard, Joe Davis, dans une note adressée à ses clients.

“Il faudra probablement attendre le milieu de l’année avant que les décideurs soient sûrs d’avoir suffisamment maîtrisé l’inflation pour commencer à réduire leur objectif de taux d’intérêt à court terme.”