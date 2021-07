La Réserve fédérale fait un pas de plus vers la liquidation des politiques de facilité

Le Federal Open Market Committee a conclu sa réunion de deux jours et a déclaré mercredi dans sa déclaration post-réunion qu’il avait fait des progrès vers les objectifs économiques qu’il espère atteindre avant de réduire les achats d’obligations. La banque centrale avait précédemment déclaré qu’elle souhaitait voir des progrès substantiels, et elle a également déclaré qu’elle continuerait d’évaluer ses progrès lors des prochaines réunions.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la Fed pourrait utiliser son symposium de Jackson Hole, Wyo., fin août, comme lieu pour exposer les détails de quand et comment elle commencerait à réduire son programme d’assouplissement quantitatif de 120 milliards de dollars par mois.

Pour soutenir l’économie et fournir des liquidités pendant la crise des coronavirus, la banque centrale a acheté pour 80 milliards de dollars par mois de bons du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires.

« Je pense [Powell] l’a déplacé en fonction de ce que pensaient certaines personnes sur le marché. Si vous prépariez une annonce à Jackson Hole, il semble que ses commentaires d’aujourd’hui rendent cela moins probable », a déclaré Michelle Meyer, économiste en chef des États-Unis chez Bank of America.

« Et en disant » réunions à venir « au pluriel », a-t-elle ajouté, « la Fed a maintenant fourni une bonne quantité d’options quant au moment où elle signalerait ou annoncerait une réduction ».

Pour certains, cela signifiait que novembre était une forte possibilité pour la Fed de faire une annonce formelle. « Je pense toujours que ce sera novembre ou décembre pour l’annoncer étant donné la déclaration », a déclaré Ben Jeffery, stratège des taux américains chez BMO.

Meyer a déclaré qu’elle s’attend à une annonce à l’automne et que la Fed commencerait ses achats au début de l’année prochaine. Elle n’a pas exclu septembre, cependant. « Je pense que septembre est en jeu, en fonction de ce que nous voyons dans le rapport sur l’emploi. S’il est très fort, je pense qu’il ira de l’avant et fournira plus de détails lors de la réunion de septembre », a-t-elle déclaré.