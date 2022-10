La Réserve fédérale enquête sur les transactions de Bostic après les transactions en période d’interdiction

Le président et chef de la direction de la Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael W. Bostic prend la parole lors d’un événement du Forum financier européen à Dublin, en Irlande, le 13 février 2019.

La Réserve fédérale examine les transactions que Raphael Bostic, le chef du district d’Atlanta de la banque centrale, a effectuées pendant des périodes restreintes.

À la suite des révélations selon lesquelles il y a eu plusieurs incidents au cours des dernières années au cours desquels l’activité d’investissement de Bostic a violé les restrictions et les périodes d’interdiction de la Fed, la banque centrale a déclaré que son bureau de l’inspecteur général examinerait la question plus avant. Il y a également eu des incidents où Bostic a incorrectement déclaré ses avoirs.

“Nous nous félicitons de cet examen et coopérerons pleinement pour garantir que cette affaire soit effectivement résolue”, a déclaré la Fed d’Atlanta dans un communiqué.

Le commerce des responsables de la Fed au cours des dernières années a été un problème brûlant. Les révélations selon lesquelles plusieurs responsables avaient été impliqués dans des mouvements d’investissement à un moment où la Fed prenait des mesures pour soutenir les marchés ont précédé les retraites anticipées de deux présidents régionaux.

La controverse a également conduit à une politique révisée qui restreint considérablement les mesures que les responsables de la Fed peuvent prendre.

Bostic a déclaré que dans son cas, les violations n’étaient pas intentionnelles et se sont produites en raison de sa dépendance à l’égard d’un gestionnaire tiers qui gérait ses investissements. Il a déclaré que ses investissements se trouvaient dans des comptes sur lesquels ni lui ni son conseiller en placement ne pouvaient diriger.

Dans une déclaration publiée avec ses formulaires de divulgation modifiés, Bostic s’est excusé pour la controverse.

“Je reconnais qu’il est de ma responsabilité de comprendre et de respecter toutes les obligations de ce bureau”, a-t-il déclaré. “Je veux être clair : à aucun moment, je n’ai sciemment autorisé ou effectué une transaction financière sur la base d’informations non publiques ou dans l’intention de dissimuler ou de contourner mes obligations de déclaration transparente et responsable.”

