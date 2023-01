La Réserve fédérale devrait encore augmenter ses taux d’intérêt. Comment préparer

La Réserve fédérale devrait annoncer sa huitième hausse consécutive des taux cette semaine réunion politique. Cette fois, les responsables de la Fed approuveront probablement une augmentation de 0,25 point de pourcentage à mesure que l’inflation commence à se calmer, un rythme plus modeste par rapport aux mouvements de grande taille précédents en 2022. Pourtant, toute augmentation du taux de référence signifie que les emprunteurs paieront encore plus d’intérêts sur les cartes de crédit, les prêts étudiants et d’autres types de dettes. D’un autre côté, les épargnants pourraient bénéficier de rendements plus élevés. En savoir plus sur les finances personnelles :

Qu’est-ce qu’une « récession continue » et quel impact cela a-t-il sur vous ?

Près de la moitié des Américains pensent que nous sommes déjà en récession

Si vous voulez un salaire plus élevé, vos chances sont peut-être meilleures maintenant “La bonne nouvelle est que le pire est passé”, a déclaré Yiming Ma, professeur adjoint de finance à la Columbia University Business School. La banque centrale américaine est maintenant plongée jusqu’aux genoux dans un cycle de hausse des taux qui a relevé son taux de référence de 4,25 points de pourcentage en moins d’un an. Bien que l’inflation soit toujours supérieure à l’objectif à long terme de 2 % de la Fed, les pressions sur les prix ont “considérablement diminué et le rythme des hausses de taux va ralentir”, a déclaré Ma.

La bonne nouvelle est que le pire est passé. Yiming Ma professeur adjoint de finance à la Columbia University Business School

L’objectif reste de maîtriser l’inflation galopante en augmentant le coût d’emprunt et de freiner efficacement l’économie.

Ce que la hausse des taux de la Fed signifie pour vous

Le taux des fonds fédéraux, qui est fixé par la banque centrale, est le taux d’intérêt auquel les banques s’empruntent et se prêtent au jour le jour. Que ce soit directement ou indirectement, la hausse des taux de la Fed influence les coûts d’emprunt pour les consommateurs et, dans une moindre mesure, les taux qu’ils gagnent sur les comptes d’épargne. Voici une ventilation de la façon dont cela fonctionne: Cartes de crédit Depuis la plupart cartes de crédit ont un taux d’intérêt variable, il y a un lien direct avec l’indice de référence de la Fed. À mesure que le taux des fonds fédéraux augmente, le taux préférentiel augmente également, et les taux des cartes de crédit suivent. Les titulaires de carte voient généralement l’impact dans un cycle de facturation ou deux. Après avoir augmenté au rythme annuel le plus rapide jamais enregistré, le taux moyen des cartes de crédit est désormais de 19,9 %, en moyenne, un record absolu. Parallèlement à l’engagement de la Fed de continuer à relever son indice de référence pour lutter contre l’inflation, les taux annuels en pourcentage des cartes de crédit continueront également de grimper. Les ménages ont également de plus en plus recours au crédit pour se procurer les produits de première nécessité, car les revenus n’ont pas suivi le rythme de l’inflation. Cela rend la tâche encore plus difficile pour le nombre croissant d’emprunteurs qui reportent un solde de mois en mois.

“Les soldes des cartes de crédit augmentent en même temps que les taux des cartes de crédit sont à des niveaux record; c’est une mauvaise combinaison”, a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com. Si vous avez actuellement une dette de carte de crédit, appuyez sur un prêt personnel à faible taux d’intérêt ou sur une carte de transfert de solde à 0 % et évitez de mettre des achats supplémentaires à crédit, sauf si vous pouvez payer le solde en totalité à la fin du mois et même mettre de l’argent de côté, McBride a conseillé. Hypothèques Bien que les taux hypothécaires à 15 et 30 ans soient fixes et liés aux rendements du Trésor et à l’économie, quiconque achète une nouvelle maison a perdu un pouvoir d’achat considérable, en partie à cause de l’inflation et des mesures politiques de la Fed. “Malgré ce qui sera probablement une nouvelle hausse des taux de la part de la Fed, les taux hypothécaires pourraient en fait rester proches de leur niveau au cours des prochaines semaines, voire continuer à baisser légèrement”, a déclaré Jacob Channel, économiste principal pour LendingTree. Le taux moyen d’un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans se situe actuellement à 6,4 %, en baisse par rapport à la mi-novembre, lorsqu’il avait culminé à 7,08 %.

Pourtant, “ces taux relativement élevés, combinés à des prix des maisons constamment élevés, signifient que l’achat d’une maison reste un défi pour beaucoup”, a ajouté Channel. Les prêts hypothécaires à taux variable, ou ARM, et les marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, sont indexés sur le taux préférentiel. À mesure que le taux des fonds fédéraux augmente, le taux préférentiel augmente également, et ces taux suivent. La plupart des ARM s’ajustent une fois par an, mais un HELOC s’ajuste tout de suite. Déjà, le taux moyen d’un HELOC est à 7,65% contre 4,11% il y a un an. Prêts automobiles Même si les prêts automobiles sont fixes, les paiements augmentent parce que le prix de toutes les voitures augmente avec les taux d’intérêt sur les nouveaux prêts. Donc, si vous envisagez d’acheter une voiture, vous en débourserez davantage dans les mois à venir. Le taux d’intérêt moyen d’un prêt automobile neuf sur cinq ans est actuellement de 6,18 %, contre 3,96 % début 2022.

Boonchai Wedmakawand | moment | Getty Images

“Les prix élevés associés aux augmentations répétées des taux d’intérêt continuent de gonfler les mensualités de prêt”, a déclaré Thomas King, président de la division des données et de l’analyse chez JD Power, dans un communiqué. Les acheteurs de voitures avec des cotes de crédit plus élevées peuvent être en mesure d’obtenir de meilleures conditions de prêt ou de se tourner vers certains modèles de voitures d’occasion pour obtenir de meilleurs prix. Prêts étudiants Les taux des prêts étudiants fédéraux sont également fixes, de sorte que la plupart des emprunteurs ne seront pas immédiatement touchés par une hausse des taux. Le taux d’intérêt sur les prêts étudiants fédéraux contractés pour l’année universitaire 2022-23 est déjà passé à 4,99 %, contre 3,73 % l’an dernier et 2,75 % en 2020-21. Tout prêt déboursé après le 1er juillet sera probablement encore plus élevé. Les prêts étudiants privés ont tendance à avoir un taux variable lié aux taux Libor, préférentiel ou des bons du Trésor – et cela signifie que, à mesure que la Fed augmente les taux, ces emprunteurs paieront également plus d’intérêts. Combien plus, cependant, variera avec la référence. Pour l’instant, toute personne ayant une dette d’éducation fédérale existante bénéficiera de taux à 0% jusqu’à la fin de la pause de paiement, ce que le ministère de l’Éducation prévoit de faire dans le courant de l’année. Comptes d’épargne À la hausse, les taux d’intérêt sur certains comptes d’épargne sont plus élevés après une série de hausses de taux. Alors que la Fed n’a pas d’influence directe sur les taux de dépôt, les taux ont tendance à être corrélés aux changements du taux cible des fonds fédéraux. Les taux des comptes d’épargne dans certaines des plus grandes banques de détailqui étaient proches du fond pendant la majeure partie de la pandémie de Covid, sont actuellement en hausse de 0,33 %, en moyenne.

Guido Mieth | DigitalVision | Getty Images