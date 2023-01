La Réserve fédérale cherche à freiner l’inflation avec une croissance des salaires plus lente

Les chèques de paie ont augmenté rapidement alors que les entreprises ont eu du mal à faire face à des pénuries de main-d’œuvre généralisées pendant la pandémie. En conséquence, les entreprises ont dû augmenter les salaires pour attirer et retenir plus de travailleurs, mais cela a également exercé une pression sur l’inflation, puisque les entreprises ont répercuté une partie de ces augmentations de coûts en augmentant les prix pour les consommateurs.

Les gains salariaux commencent cependant à ralentir. Bien que cela puisse sembler être une mauvaise nouvelle pour les travailleurs, cela pourrait être un signe encourageant pour les responsables de la Réserve fédérale qui ont déclaré vouloir voir la croissance revenir à un niveau plus durable. Les responsables de la Fed accordent une attention particulière aux salaires, car une forte croissance pourrait continuer à alimenter l’inflation, ronger les gains salariaux réels des Américains alors que de nombreux biens et services deviennent plus chers et rendre plus difficile pour la Fed de ramener l’inflation à son objectif de 2%.

“Nous voulons de fortes augmentations de salaire”, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d’une conférence de presse en décembre. “Nous voulons juste qu’ils soient à un niveau compatible avec une inflation de 2%.”

Historiquement, la croissance des salaires nominaux a généralement dépassé l’inflation d’environ un point de pourcentage. Mais la croissance des salaires et l’inflation sont désormais bien supérieures à la normale. Même si les chèques de paie ont augmenté rapidement, l’inflation a dépassé les gains salariaux pour de nombreux travailleurs et la croissance des salaires réels est négative depuis près de deux ans.

En décembre, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,6 % par rapport à l’année précédente et de 0,3 % par rapport au mois précédent. En comparaison, les salaires ont augmenté à un taux moyen d’environ 5,1 % en 2022. Les gains horaires moyens sont calculés en divisant la masse salariale totale des travailleurs par le nombre total d’heures de travail, ce qui signifie qu’ils peuvent refléter les changements dans les salaires et la composition de la main-d’œuvre.

Bien que l’inflation ait commencé à ralentir ces derniers mois, les hausses de prix ont dépassé les gains salariaux pendant une grande partie de la pandémie. En décembre, les prix ont augmenté de 6,5% par rapport à l’année précédente et ont baissé de 0,1% par rapport au mois précédent, selon un rapport sur l’indice des prix à la consommation publié la semaine dernière. Le ralentissement de l’inflation le mois dernier était principalement dû à la baisse des prix du carburant, des voitures d’occasion et des billets d’avion.

Les gains salariaux ont toutefois été plus rapides pour certains travailleurs. Les chèques de paie ont le plus augmenté pour les travailleurs peu qualifiés, par exemple, selon les données du suivi de la croissance des salaires de la Federal Reserve Bank of Atlanta. En décembre, les salaires ont augmenté de 6,8% pour les travailleurs peu qualifiés contre 6% pour les travailleurs hautement qualifiés. Les travailleurs horaires ont également vu leurs salaires augmenter de 6,5 %, contre 5,9 % pour les travailleurs non horaires.

Le ralentissement de la croissance des salaires pourrait réduire la pression sur les prix

Un ralentissement des gains salariaux pourrait aider à atténuer l’inflation, car les coûts d’exploitation des entreprises ne seraient pas aussi élevés, ce qui signifie que les employeurs pourraient ne pas ressentir autant le besoin d’augmenter les prix à la consommation ou être plus susceptibles de compenser les coûts par d’autres moyens, a déclaré Kathy Bostjancic. , l’économiste en chef de Nationwide. C’est particulièrement vrai pour les entreprises qui offrent des services, puisque l’indemnisation des travailleurs représente un coût important. Une croissance plus lente des salaires pourrait également refroidir la demande des consommateurs puisque les travailleurs n’auraient pas autant de revenus à dépenser.

Bostjancic a déclaré qu’elle s’attendait à voir la croissance des salaires ralentir progressivement tout au long de l’année à mesure que la demande de travailleurs chuterait, bien qu’elle ait noté qu’il y avait des raisons de croire que les gains salariaux pourraient être persistants. Le marché du travail est extrêmement tendu, et même si l’embauche a commencé à ralentir, les employeurs continuent d’ajouter des centaines de milliers d’emplois à l’économie chaque mois. Le taux de chômage s’élève également à 3,5 %, un creux d’un demi-siècle.

“Vous voyez toujours que le manque de main-d’œuvre qualifiée reste un problème pour les entreprises”, a déclaré Bostjancic.

Les responsables de la Fed considèrent généralement la croissance des salaires comme un moteur potentiel et un signal de l’inflation globale, ce qui rend ces gains importants à surveiller car ils pourraient influencer l’agressivité avec laquelle la Fed augmente les taux d’intérêt, a déclaré Aaron Sojourner, économiste du travail et chercheur principal au WE Upjohn Institute for Recherche d’emploi.

La Fed a commencé à relever les taux d’intérêt au début de l’année dernière, ce qui a rendu les emprunts d’argent et faire des choses comme contracter une hypothèque plus cher. La Fed tente de freiner la demande des consommateurs, ce qui devrait éventuellement conduire à des hausses de prix plus lentes. Mais les décideurs sont confrontés à une tâche difficile : en ralentissant l’économie pour maîtriser l’inflation, la Fed risque d’aller trop loin et de provoquer une augmentation inutilement douloureuse du chômage. Les entreprises pourraient réagir à la hausse des taux d’intérêt et au ralentissement de la demande en réduisant l’embauche ou en licenciant des travailleurs.

La banque centrale a relevé ses taux de manière agressive, ne reculant que récemment en augmentant les taux d’un demi-point de pourcentage en décembre après plusieurs augmentations consécutives de trois quarts de point. Les prévisionnistes économiques s’attendent à ce que la Fed relève ses taux d’un quart de point de pourcentage encore plus petit lors de la prochaine réunion de la banque centrale à la fin du mois.

“Je pense que la Fed n’est pas sûre et est sceptique quant à l’idée que les salaires peuvent augmenter beaucoup plus rapidement que les prix au sens large pendant longtemps”, a déclaré Sojourner. “La Fed veut voir le taux de croissance des salaires baisser.”

À mesure que l’ensemble du marché du travail se refroidit, la croissance des salaires a ralenti. Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter, a déclaré que la croissance des salaires était plus rapide au début de la pandémie pour plusieurs raisons. Les travailleurs devaient être davantage indemnisés pour le risque pour la santé lié au travail dans les services manuels ou au travail en personne, a-t-elle déclaré. Les employeurs devaient également augmenter les salaires et étendre les avantages sociaux lorsqu’il y avait moins de travailleurs disponibles en raison de la fermeture des écoles et de l’accès limité aux transports en commun.

Et même si l’inflation a dépassé les salaires horaires moyens sur une base annuelle, certains économistes notent que les données mensuelles montrent que la croissance des prix a été plus lente ou similaire à la croissance des salaires récemment.

“Cela va probablement continuer et cet effet pourrait en fait s’aggraver car nous constatons une baisse assez rapide de l’inflation”, a déclaré Pollak.

De nombreux économistes prédisent que l’inflation continuera de ralentir dans les mois à venir après avoir potentiellement culminé à 9,1% en juin. C’est en partie parce que les chaînes d’approvisionnement ont commencé à se rétablir, atténuant la pression sur les prix des biens. Des sources de données privées ont également constaté que les prix des loyers pour les nouveaux baux ont déjà commencé à baisser. Étant donné que les variations des prix des loyers ont tendance à apparaître avec un certain décalage dans les données gouvernementales, les économistes s’attendent à un ralentissement plus marqué de la hausse des coûts de logement au cours des prochains mois.

Vincent Reinhart, économiste en chef et stratège macro chez Dreyfus et Mellon, a déclaré que si l’inflation ralentissait à environ 3 % d’ici la fin de l’année, il s’attendrait à ce que les revenus horaires moyens reviennent à un taux plus durable d’environ 3,5 % sur une base annuelle. base. Mais Reinhart, un ancien économiste de la Fed, a également noté que le taux de chômage était extrêmement bas et qu’il y avait près de deux fois plus d’offres d’emploi qu’il y avait de chômeurs.

“Il devrait y avoir beaucoup de pression sur les salaires”, a déclaré Reinhart. “Ils ne peuvent pas considérer cela comme étant donné que, simplement parce que les deux derniers mois ont été favorables, les conditions sous-jacentes sont favorables.”