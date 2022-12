La Réserve fédérale augmentera à nouveau les taux d’intérêt: comment cela vous affecte

La Réserve fédérale devrait augmenter mercredi les taux d’intérêt pour la septième fois cette année pour lutter contre l’inflation tenace. La banque centrale américaine approuvera probablement une hausse de 0,5 point de pourcentage, un rythme plus typique par rapport aux mouvements de grande taille de 75 points de base à chacune des quatre dernières réunions. Cela pousserait les taux d’emprunt de référence vers une fourchette cible de 4,25 % à 4,5 %. Bien que ce ne soit pas le taux que les consommateurs paient, les décisions de la Fed affectent toujours les taux que les consommateurs voient tous les jours.

Pourquoi une hausse des taux plus faible peut être une “assez bonne nouvelle”

En augmentant les taux, la Fed rend plus coûteux de contracter un prêt, obligeant les gens à emprunter et à dépenser moins, freinant ainsi l’économie et ralentissant le rythme des hausses de prix. “Pour la plupart des gens, c’est une assez bonne nouvelle car les prix commencent à se stabiliser”, a déclaré Laura Veldkamp, ​​professeur de finance et d’économie à la Columbia University Business School. “Cela va beaucoup rassurer les ménages.” Cependant, “il y a des ménages qui seront touchés par cela”, a-t-elle ajouté, en particulier ceux qui ont une dette à taux variable. Par exemple, la plupart des cartes de crédit sont assorties d’un taux variable, ce qui signifie qu’il existe un lien direct avec le taux de référence de la Fed. Mais cela ne s’arrête pas là. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ce que la hausse des taux de la Fed signifie pour vous

Une autre augmentation du taux préférentiel fera augmenter encore les coûts de financement de nombreuses autres formes de dette à la consommation. D’un autre côté, des taux d’intérêt plus élevés signifient également que les épargnants gagneront plus d’argent sur leurs dépôts. “Les taux des cartes de crédit sont à un niveau record et continuent d’augmenter”, a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com. “Les taux de prêt automobile sont au plus haut depuis 11 ans, les marges de crédit sur valeur domiciliaire sont au plus haut depuis 15 ans, et le compte d’épargne en ligne et le CD [certificate of deposit] les rendements n’ont pas été aussi élevés depuis 2008.” Voici une ventilation de la façon dont les augmentations du taux d’intérêt de référence ont eu un impact sur tout, des hypothèques et des cartes de crédit aux prêts automobiles, à la dette étudiante et à l’épargne :

1. Hypothèques

Bien que les taux hypothécaires à 15 et 30 ans soient fixes et liés aux rendements du Trésor et à l’économie, quiconque achète une nouvelle maison a perdu un pouvoir d’achat considérable, en partie à cause de l’inflation et des mesures politiques de la Fed. “Bien qu’ils baissent, les taux hypothécaires sont toujours à un plus haut depuis plus de 10 ans”, a déclaré Jacob Channel, analyste économique principal chez LendingTree. Le taux moyen d’un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans se situe actuellement à 6,33 %, en baisse par rapport à la mi-novembre, lorsqu’il avait culminé à 7,08 %. Pour les acheteurs potentiels, une hypothèque à taux fixe de 30 ans sur un prêt de 300 000 $ coûterait environ 1 283 $ par mois au taux de 3,11 % de l’an dernier. Si vous payiez plutôt les 6,33% d’aujourd’hui, cela coûterait 580 $ de plus par mois ou 6 960 $ de plus par an et 208 800 $ de plus sur la durée du prêt, a calculé Channel. Les prêts hypothécaires à taux variable, ou ARM, et les marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, sont indexés sur le taux préférentiel. À mesure que le taux des fonds fédéraux augmente, le taux préférentiel augmente également, et ces taux suivent. La plupart des ARM s’ajustent une fois par an, mais un HELOC s’ajuste tout de suite. Déjà, le taux moyen d’un HELOC est en hausse de 7,3% contre 4,24% plus tôt dans l’année.

2. Cartes de crédit