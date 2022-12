La Réserve fédérale augmente à nouveau ses taux d’intérêt, d’un demi-point de pourcentage

La Réserve fédérale mercredi a annoncé une autre hausse des taux d’intérêtd’un demi-point de pourcentage, terminant l’année avec un total de sept augmentations de taux.

Bien qu’encore substantielle, cette dernière hausse de taux était plus faible que les quatre dernières augmentations précédentes de trois quarts de point de pourcentage. Le président de la Fed, Jerome Powell, a toujours déclaré que la banque centrale reviendrait sur sa politique monétaire restrictive une fois qu’elle aurait constaté des progrès significatifs en matière d’inflation, ce qui s’est produit cette semaine. Bien que les prix à la consommation restent à des niveaux record, l’inflation est montrant enfin des signes de refroidissementconduisant la Fed à diminuer l’intensité de la dernière hausse des taux.

L’augmentation du taux des fonds fédéraux augmente effectivement les taux d’intérêt pour les consommateurs, ce qui rend hypothèques, cartes de crédit, prêts personnels et marges de crédit sur valeur domiciliaire plus cher. D’un autre côté, ces hausses de taux ont également fait grimper les taux d’intérêt pour comptes d’épargne à haut rendement et certificats de dépôt.

“Nous comprenons les difficultés causées par une inflation élevée et nous sommes fermement déterminés à faire baisser l’inflation”, a déclaré Powell lors de Point de presse du mercredi. “Le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement le maintien d’une politique restrictive pendant un certain temps.”