La Réserve fédérale approuve les banques américaines alors que les 23 prêteurs réussissent facilement le test de résistance de 2021

Le vice-président de la Réserve fédérale chargée de la supervision, Randal Quarles, s’adresse à l’Economic Club of New York à New York, le 18 octobre 2018.

La Réserve fédérale a annoncé jeudi que les plus grandes banques américaines pourraient facilement résister à une grave récession, une étape importante pour l’industrie autrefois assiégée.

La Fed, en publiant les résultats de son test de résistance annuel, a déclaré que les 23 institutions de l’examen 2021 restaient « bien au-dessus » des niveaux de capital minimum requis pendant un ralentissement économique hypothétique.

Ce scénario incluait une « grave récession mondiale » qui frappe les détenteurs d’immobilier commercial et de dette d’entreprise et culmine à 10,8% de chômage et une chute de 55% du marché boursier, a déclaré la Fed. Alors que l’industrie afficherait 474 milliards de dollars de pertes, le capital d’amortissement des pertes représenterait toujours plus du double des niveaux minimum requis, a déclaré la Fed.

S’il y avait une note décevante au test de résistance de cette année, c’est parce que l’industrie a subi une version réelle l’année dernière lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, entraînant une perturbation économique généralisée. Grâce à l’aide des législateurs et de la Fed elle-même, les banques se sont extrêmement bien comportées pendant la pandémie, stockant du capital pour les pertes de prêts attendues qui ne se sont pour la plupart pas matérialisées.

Néanmoins, pendant la pandémie, les banques ont dû subir des séries de tests de résistance supplémentaires et se sont vu imposer des restrictions sur leur capacité à restituer du capital aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats. Celles-ci seront désormais levées, comme la Fed l’a précédemment déclaré.

« Au cours de l’année écoulée, la Réserve fédérale a effectué trois tests de résistance avec plusieurs récessions hypothétiques différentes et tous ont confirmé que le système bancaire est fortement positionné pour soutenir la reprise en cours », a déclaré le vice-président de la supervision Randal K. Quarles dans un communiqué.