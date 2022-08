La Réserve fédérale américaine va continuer à augmenter fortement ses taux “pendant un certain temps”, déclare le président Powell

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a livré un message sans équivoque vendredi : la Fed imposera probablement des hausses de taux d’intérêt plus importantes dans les mois à venir et se concentre résolument sur la maîtrise de l’inflation la plus élevée depuis quatre décennies.

Powell a également averti plus explicitement que par le passé que le resserrement continu du crédit par la Fed causera des souffrances à de nombreux ménages et entreprises, car ses taux plus élevés ralentissent davantage l’économie et entraînent potentiellement des pertes d’emplois.

“Ce sont les coûts malheureux de la réduction de l’inflation”, a-t-il déclaré dans un discours très médiatisé lors du symposium économique annuel de la Fed à Jackson Hole, Wyo. “Mais un échec à rétablir la stabilité des prix signifierait une douleur bien plus grande.”

Les investisseurs espéraient un signal indiquant que la Fed pourrait modérer ses hausses de taux plus tard cette année si l’inflation montrait de nouveaux signes de ralentissement. Mais le président de la Fed a indiqué que ce moment n’était peut-être pas proche.

La Fed pourrait ralentir le rythme des hausses de taux “à un moment donné”

Après avoir relevé son taux directeur à court terme de trois quarts de point lors de chacune de ses deux dernières réunions – une partie de la série de hausses de taux la plus rapide de la Fed depuis le début des années 1980 – Powell a déclaré que la Fed pourrait ralentir ce rythme “à un moment donné”. ” – suggérant qu’un tel ralentissement n’est pas proche.

Powell a déclaré que l’ampleur de la hausse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion fin septembre – qu’elle soit d’un demi ou de trois quarts de point de pourcentage – dépendra des données sur l’inflation et l’emploi. Une augmentation de l’une ou l’autre taille, cependant, dépasserait la hausse traditionnelle d’un quart de point de la Fed, un reflet de la gravité de l’inflation.

REGARDER | Les hausses de taux de la Réserve fédérale américaine affecteront également les Canadiens :

La banque centrale américaine veut faire baisser l’inflation Le correspondant économique principal de CBC News, Peter Armstrong, décompose ce que la hausse des taux d’intérêt de la banque centrale américaine signale pour l’économie et ce que cela pourrait signifier pour les Canadiens aux prises avec l’inflation qui comprime leurs budgets

Alors que les lectures d’inflation plus faibles qui ont été signalées pour juillet ont été “bienvenues”, a déclaré le président de la Fed, “l’amélioration d’un seul mois est bien en deçà de ce que le Comité devra voir avant que nous soyons convaincus que l’inflation diminue”.

Powell a noté que l’histoire de l’inflation élevée dans les années 1970, lorsque la banque centrale a cherché à contrer les prix élevés avec seulement des hausses de taux intermittentes, montre que la Fed doit rester concentrée.

“Le dossier historique met fortement en garde contre une” baisse prématurée des taux d’intérêt, a-t-il déclaré. “Nous devons continuer jusqu’à ce que le travail soit fait.”

Le discours de Powell est l’événement marquant du symposium économique annuel de la Fed à Jackson Hole, la première fois que la conférence des banquiers centraux se tient en personne depuis 2019, car elle est devenue virtuelle pendant deux ans pendant la pandémie de COVID-19.

Depuis mars, la Fed a mis en œuvre son rythme de hausse des taux le plus rapide depuis des décennies pour tenter de freiner l’inflation, ce qui a pénalisé les ménages avec la flambée des coûts de la nourriture, de l’essence, du loyer et d’autres nécessités. La banque centrale a relevé son taux de référence de deux points de pourcentage en seulement quatre réunions, pour le porter à une fourchette de 2,25 % à 2,5 %.

Ces hausses ont entraîné une augmentation des coûts des prêts hypothécaires, des prêts automobiles et des autres emprunts des consommateurs et des entreprises. Les ventes de maisons ont chuté depuis que la Fed a annoncé pour la première fois qu’elle augmenterait les coûts d’emprunt.

Ralentir l’économie sans déclencher de récession

En juin, les décideurs de la Fed ont indiqué qu’ils s’attendaient à terminer 2022 avec leur taux directeur dans une fourchette de 3,25% à 3,5%, puis à augmenter encore l’année prochaine pour se situer entre 3,75% et 4%. Si les taux atteignaient les niveaux prévus à la fin de cette année, ils seraient à leur plus haut niveau depuis 2008.

Powell parie qu’il peut concevoir un résultat à haut risque : ralentir suffisamment l’économie pour atténuer les pressions inflationnistes, mais pas au point de déclencher une récession.

REGARDER | Les taux d’intérêt américains affecteront également les Canadiens :

Ce que la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine signifie pour l’inflation Le correspondant principal d’affaires de CBC, Peter Armstrong, aide à comprendre la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine — et ce qu’elle pourrait signifier pour l’économie canadienne.

La tâche du président de la Fed a été compliquée par l’image trouble de l’économie américaine : jeudi, le gouvernement américain a déclaré que son économie s’était contractée à un taux annuel de 0,6 % entre avril et juin, le deuxième trimestre consécutif de contraction. Pourtant, les employeurs embauchent toujours rapidement et le nombre de personnes demandant une aide au chômage – une mesure des licenciements – reste relativement faible.

Dans le même temps, l’inflation est toujours écrasante, bien qu’elle ait montré quelques signes d’apaisement, notamment sous la forme d’une baisse des prix de l’essence.

Lors de sa réunion de juillet, les décideurs de la Fed ont exprimé deux préoccupations concurrentes qui ont mis en lumière leur tâche délicate.

Selon le procès-verbal de cette réunion, les responsables – qui ne sont pas identifiés par leur nom – ont donné la priorité à leur lutte contre l’inflation. Pourtant, certains responsables ont déclaré qu’il y avait un risque que la Fed augmente les coûts d’emprunt plus que nécessaire, risquant une récession. Si l’inflation se rapprochait de l’objectif de 2 % de la Fed et que l’économie s’affaiblissait davantage, ces points de vue divergents pourraient devenir difficiles à concilier.

Lors du symposium de Jackson Hole l’année dernière, Powell a énuméré cinq raisons pour lesquelles il pensait que l’inflation serait « transitoire ». Pourtant, il a plutôt persisté, et de nombreux économistes ont noté que ces remarques n’ont pas bien vieilli.

Powell a indirectement reconnu cette histoire au début de ses remarques vendredi, lorsqu’il a déclaré que “lors des conférences passées de Jackson Hole, j’ai discuté de sujets généraux tels que la structure en constante évolution de l’économie et les défis de la conduite de la politique monétaire”.

“Aujourd’hui”, a-t-il déclaré, “mes remarques seront plus courtes, mon objectif plus étroit et mon message plus direct”.