La Réserve fédérale américaine prévoit une nouvelle année de hausse des taux d’intérêt pour 2023

Les emprunteurs canadiens qui espéraient que la banque centrale américaine signalerait que les hausses de taux étaient terminées ont été une fois de plus déçus après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a non seulement relevé les taux d’un demi-point pour atteindre un sommet de 15 ans, mais a promis d’autres augmentations au cours de la nouvelle année.

Tout comme au Canada la semaine dernière, certains optimistes espéraient qu’une récente baisse de l’inflation aux États-Unis signifierait qu’une augmentation d’un quart de point des taux suffirait, suivie d’une pause.

Mais, bien qu’heureux que ce soit moins que les quatre précédentes hausses de trois quarts de pour cent, la grande majorité des économistes se sont résignés à l’augmentation d’un demi-point.

“Disons encore une fois pour mémoire que nous pensons que ce cycle de hausse devrait être terminé en ce moment”, a écrit Tom Porcelli, économiste en chef américain chez RBC Capital Markets dans une note de recherche avant le discours de Powell. “Nous avons adoré dire ces derniers mois que la Fed menait la guerre d’hier contre l’inflation.”

Mais ce n’est pas ainsi que Powell et ses conseillers le voient. Le président de la Fed a averti que même le taux actuel, qui reste inférieur au taux d’inflation de 7,1 %, ne suffirait pas à freiner la croissance des prix et des salaires.

Des tarifs encore plus élevés

Non seulement la banque a augmenté les taux dans une fourchette de 4,25% à 4,5% dans cette décision politique finale de l’année, mais Powell a insisté sur le fait qu’il pourrait y avoir plusieurs autres hausses de taux d’intérêt au cours de l’année à venir pour supprimer ce qu’il a appelé “le difficultés causées par l’inflation » et ramener des prix stables.

“Nous continuons d’anticiper que les augmentations en cours seront appropriées pour obtenir une politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l’inflation à 2% dans le temps”, a déclaré Powell aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi après-midi.

Un panneau de location est affiché sur la fenêtre d’un restaurant Chipolte à New York le 29 avril 2022. (Shannon Stapleton/Reuters)

En fait, sur les 19 responsables de la Réserve fédérale siégeant au comité de politique monétaire, 17 ont proposé des estimations indépendantes selon lesquelles les taux d’intérêt cibles de la Fed devraient dépasser 5 % en 2023.

Mais les taux que les emprunteurs devraient payer seraient beaucoup plus élevés. Une telle décision l’année prochaine porterait les taux préférentiels américains, le coût d’intérêt offert aux meilleurs clients d’une banque commerciale, bien au-dessus de sept pour cent.

Et même s’il s’agit de taux américains, il est rare que la Banque du Canada s’écarte trop des niveaux de la Fed. De plus, les emprunteurs canadiens peuvent être touchés lorsque leurs banques doivent couvrir les risques des prêts à long terme sur le marché obligataire américain.

Situation délicate

Lors de la conférence de presse de mercredi, Powell a persisté dans l’idée que les États-Unis pourraient échapper à la récession et qu’il ne discuterait pas du risque de stagflation, au motif qu’il n’aborderait pas les “hypothétiques”.

La stagflation est le phénomène où l’inflation persiste alors même qu’une économie s’effondre.

Mais alors que Powell espère éviter un ralentissement brutal, la plupart des économistes interrogés par les publications financières sont sceptiques, une grande majorité affirmant qu’une récession reste inévitable.

Ceux qui ont acheté des biens immobiliers en profitant de taux d’intérêt bas voient leurs coûts d’emprunt augmenter alors que la banque centrale tente de freiner l’inflation. (Don Pittis/CBC)

Powell et le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, insistent sur le fait qu’il n’y aura pas de virage sur leur chemin vers une faible inflation.

“Notre priorité absolue est de ramener l’inflation jusqu’à la cible de 2%”, a déclaré Macklem dans un discours mardi. Mais selon certains économistes, Powell et Macklem pourraient être dans une situation délicate, dans deux sens.

Outre le sens conventionnel de maladroit ou délicat, les économistes utilisent le terme «collant» pour désigner toute variable financière qui résiste au changement rapide. À l’instar des salaires et des prix de l’immobilier, une fois que les gens se sont habitués aux augmentations actuelles du niveau des prix, l’inflation peut résister au changement, en partie parce que tout le monde veut rattraper son retard.

2 pour cent ou cassé

Les banquiers centraux ont ” pris du retard sur un processus d’inflation qui devrait s’avérer plus rigide que beaucoup ne le prévoient actuellement “. écrit l’économiste Mohamed El-Erian plus tôt cette semaine. Il a préféré augmenter les taux plus tôt.

Bien que les chiffres récents de l’inflation aient diminué par rapport à leurs sommets aux États-Unis et au Canada, une grande partie de cette baisse a concerné les biens, y compris l’essence.

En partie motivée par la hausse des prix des services, la mesure d’inflation préférée de la Fed – connue sous le nom d’inflation sous-jacente – qui élimine les prix volatils comme l’essence, est restée obstinément élevée à 6%, soit trois fois le niveau d’inflation cible.

REGARDER | Les journalistes discutent de la conférence de presse de fin d’année de Tiff Macklem :

Peter Armstrong et Heather Scoffield lors de la conférence de presse de fin d’année du gouverneur de la Banque du Canada Le correspondant commercial principal de la CBC, Peter Armstrong, et la chef du bureau d’Ottawa du Toronto Star, Heather Scoffield, interviennent lors de la dernière conférence de presse du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, en 2022.

“Il y a des raisons, rien que pour les services, de craindre que l’inflation continue de dépasser les prévisions de la Fed qui ont déjà été constamment révisées à la hausse”, a écrit El-Erian.

L’économiste craint que le fait d’atteindre l’objectif de 2% ne cause plus de dommages à l’économie que la banque ne serait prête à accepter. Bien qu’elle ne le dise pas publiquement, El-Erain pense que la Fed sait qu’elle devra se contenter d’un niveau cible plus élevé, plus proche, disons, de 4 %.

Pas d’option indolore

Interrogé directement sur cette option, Powell était catégorique.

“Nous n’envisageons pas cela et nous n’allons en aucun cas l’envisager”, a-t-il déclaré aux journalistes. « Nous allons maintenir notre objectif d’inflation à 2 %. Nous allons utiliser nos outils pour ramener l’inflation à 2 %.

Comme le savent les propriétaires et les emprunteurs canadiens, les fortes hausses des taux d’intérêt font mal. Interrogé par un journaliste sur la douleur que causerait une hausse du taux de la Fed au-dessus de 5%, y compris dans les emplois perdus, Powell a insisté sur le fait que la douleur de l’inflation était pire.

Il a dit que ce serait encore pire si, comme dans les années 1970, les anticipations d’inflation devenaient si ancrées que la seule solution était une profonde récession et une longue période de pertes d’emplois.

Il a déclaré que la poursuite des hausses de taux d’intérêt l’année prochaine ferait mal, mais beaucoup moins que l’arrêt des hausses de taux trop tôt.

“J’aimerais qu’il y ait un moyen totalement indolore de rétablir la stabilité des prix”, a déclaré Powell. “Il n’y en a pas.”