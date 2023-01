La Réserve fédérale américaine lance une expérience sur le changement climatique dans les grandes banques

La Réserve fédérale américaine mène sa toute première expérience sur le changement climatique.

La banque centrale a annoncé ce mois-ci des détails sur la manière dont elle mènera un «exercice pilote d’analyse de scénarios climatiques» impliquant les six plus grandes banques américaines: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Wells Fargo.

La Fed veut essentiellement que les grandes banques déterminent comment elles vont gérer les chocs liés au changement climatique. Par exemple, qu’adviendrait-il de leurs biens immobiliers dans le nord-est des États-Unis lors d’un futur ouragan lorsque le niveau de la mer serait plus élevé ? Ces scénarios sont regroupés dans l’exercice en tant que « risques physiques ».

Ensuite, il y a les « risques de transition » : comment les institutions financières feront-elles face à un changement massif des combustibles fossiles vers une énergie plus propre ? Qu’adviendra-t-il de leurs investissements dans les mines de charbon ou les usines à gaz ? Comment les prêts s’en sortiront-ils lorsque les clients se détourneront des entreprises ayant un impact important sur le climat ?

Ce sont des questions extrêmement importantes, non seulement pour les banques, mais pour tout le monde. La façon dont les banques gèrent ou échouent à gérer les risques climatiques affectera des éléments tels que les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, les comptes de retraite et les assurances – des éléments qui toucheront tous les secteurs de l’économie. La Fed a fixé une date limite pour recevoir ces rapports des banques au début du mois d’août.

Compte tenu de la série extrêmement coûteuse de catastrophes aggravées par le climat dans le monde ces dernières années et de la perturbation économique de grande envergure du réchauffement futur, il est logique que la banque centrale américaine veuille que les institutions financières déterminent comment cela les affectera. En 2022, les États-Unis ont subi 18 catastrophes où les pertes ont dépassé 1 milliard de dollars.

“La Fed a des responsabilités étroites mais importantes concernant les risques financiers liés au climat – pour s’assurer que les banques comprennent et gèrent leurs risques matériels, y compris les risques financiers liés au changement climatique”, a déclaré le vice-président de la Fed pour la supervision, Michael Barr, dans un communiqué. déclaration la semaine dernière.

D’autres branches du gouvernement étudient également les risques financiers liés au climat. En 2021, le président Joe Biden a publié un décret ordonnant aux agences fédérales de comptabiliser ces menaces et de les divulguer.

Mais la mission principale de la Fed est de maintenir l’emploi à la hausse et l’inflation à la baisse, et son principal levier est la fixation des taux d’intérêt, ce qui ne lui laisse pas beaucoup d’espace pour faire quoi que ce soit sur le climat.

Plus tôt ce mois-ci, Powell a explicitement éloigné les activités de la Fed du changement climatique. “Nous ne sommes pas, et ne serons pas, un ‘décideur climatique'”, a-t-il déclaré lors d’une conférence en Suède. Le dollar américain est également la monnaie de réserve dominante dans le monde, de sorte que de minuscules changements de politique monétaire aux États-Unis peuvent se répercuter dans le monde entier. Les banques, les gouvernements et les journalistes attendent avec impatience les annonces de la Fed et analysent soigneusement chaque mot de Powell comme s’il était un oracle cryptique de l’économie. En conséquence, la Fed est extrêmement prudente sur ce qu’elle dit et fait. La Fed a refusé de commenter le dossier.

Alors, comment la Fed utilisera-t-elle les résultats de cette analyse de scénarios climatiques ? Cela ne servira probablement pas d’outil pour éclairer la politique monétaire, mais cela pourrait servir de signal aux banques que leurs risques liés au changement climatique peuvent être plus importants qu’ils ne le pensaient et qu’ils devraient commencer à se préparer dès maintenant.

Comment mener une expérience climatique sur une banque

La Fed prend soin de noter que son analyse de scénario climatique est différente d’un test de résistance. Dans le jargon de la Fed, un test de résistance mesure si une banque dispose de suffisamment d’argent pour faire face à ses obligations en période économique difficile. La Fed peut alors utiliser les résultats pour établir de nouvelles règles ou ajuster ses politiques.

L’analyse des scénarios climatiques, en revanche, est davantage un exercice de narration. Une voie imagine un monde dans lequel il n’y a pratiquement pas de nouvelles politiques climatiques d’ici 2050, permettant aux tendances économiques actuelles de se poursuivre. L’autre trace une voie vers des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici le milieu du siècle. La Fed s’appuie sur des modèles climatiques développés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et des modèles financiers du Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS).

Dans ces deux mondes, les banques devront alors déterminer comment leurs portefeuilles de prêts répondraient aux risques physiques et transitoires susmentionnés.

Il s’agit d’un nouveau type d’analyse pour la Fed, et c’est l’une des plus compliquées : prenez toute la complexité de l’élévation du niveau de la mer, de la fonte des glaces, des scénarios de rétroaction et des conditions météorologiques extrêmes et associez cela aux complexités des cycles économiques, de la confiance des consommateurs , tendances immobilières et innovation. À partir de là, déterminez si votre banque aura suffisamment d’argent pour couvrir ses pertes et prêter aux clients, que le monde se mobilise ou non contre le changement climatique.

Il y a beaucoup à traiter, et toutes les variables ne seront pas capturées, donc l’un des principaux objectifs de cet exercice est simplement de déterminer ce qu’il faudrait pour exécuter une meilleure version de cette analyse à l’avenir.

“Il s’agit d’un programme pilote, donc l’apprentissage est vraiment le but du programme”, a déclaré Jiro Yoshida, professeur de commerce à la Pennsylvania State University, qui étudie la macroéconomie, les risques et le changement climatique.

La Fed affirme que le changement climatique est en dehors de sa timonerie. Les militants et les économistes disent qu’il pourrait faire beaucoup plus.

Bien que la Fed soit la banque centrale la plus importante de l’économie mondiale, elle arrive tardivement dans ce type d’exercice. D’autres banques centrales, dont la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon, ont déjà réalisé leurs propres études sur le climat. La Banque centrale européenne a effectué de véritables tests de résistance.

Une partie de la difficulté de la politique monétaire américaine est que la Fed est plus limitée dans ses attributions que les autres banques centrales. “Je vois une analogie entre la médecine occidentale et la médecine japonaise”, a déclaré Yoshida. “La médecine occidentale cible des symptômes spécifiques, comme l’aspirine pour la fièvre et la douleur. La médecine japonaise est plus une combinaison de nombreux ingrédients qui traitent de nombreux symptômes en même temps.

La Banque du Japon, par exemple, propose des outils pour récompenser les banques les mieux équipées pour faire face au chaos climatique et stimuler celles qui ne le sont pas. Il travaille explicitement avec les décideurs politiques et les gouvernements locaux pour aider à atténuer ces risques. La Fed, quant à elle, est fière de son indépendance vis-à-vis de la politique et sépare la politique monétaire de la politique budgétaire, laissant cette dernière aux législateurs. Les militants écologistes ont appelé la Fed à tenir compte explicitement du changement climatique dans sa prise de décision, mais la banque centrale a résisté.

“Nous devrions” nous en tenir à notre tricot “et ne pas nous éloigner pour rechercher des avantages sociaux perçus qui ne sont pas étroitement liés à nos objectifs et autorités statutaires”, a déclaré Powell plus tôt ce mois-ci. « Assumer de nouveaux objectifs, aussi valables soient-ils, sans un mandat statutaire clair compromettrait les arguments en faveur de notre indépendance.

Yoshida a déclaré qu’il n’est pas clair quelle approche est la meilleure pour faire face aux impacts financiers du changement climatique, mais l’une ou l’autre pourrait théoriquement fonctionner pour réduire les risques s’ils sont bien informés.

Une analyse des scénarios climatiques pourrait contribuer à éclairer ces politiques, mais la version actuelle de la Fed présente certaines limites importantes. Il examine les banques individuellement plutôt que d’évaluer les risques interdépendants. Une inondation majeure pourrait inonder des milliers de maisons, par exemple, entraînant des pertes massives et des pénuries de liquidités dans plusieurs banques en même temps. Incapables de s’emprunter de l’argent les unes aux autres, les banques devraient se tourner vers la Fed. Certains économistes ont averti que les effets simultanés du changement climatique pourraient déclencher la prochaine crise financière majeure.

“Combien apprendrez-vous sur les pratiques et les défis de gestion des risques si vous ne captez pas très bien les risques ?” a déclaré Anne Perrault, conseillère en politique de financement climatique chez Public Citizen.

L’inquiétude est qu’un résultat positif d’un test incomplet pourrait donner à une banque ou aux régulateurs un faux sentiment de sécurité. La Fed devrait souligner qu’il existe une grande incertitude autour de ces risques et que les banques devraient pécher par excès de prudence, selon Perrault.

Pour sa part, la Fed a reconnu que l’expérience n’était pas exhaustive. “Ces problèmes remettent en question les approches existantes de gestion des risques et de surveillance et entraînent un degré élevé d’incertitude quant aux implications potentielles des facteurs de risque climatique pour les grandes organisations bancaires”, selon l’analyse des scénarios climatiques.

Mais le fait que la Fed se penche sur cette question indique à toutes les institutions financières, et pas seulement aux six étudiées dans cette analyse, qu’elles ne peuvent pas ignorer les effets du changement climatique sur leurs opérations.

“C’est un début. Il avertit les banques que la Fed se soucie du risque financier », a déclaré Perrault. “Le problème est de savoir comment les gens vont le percevoir.”