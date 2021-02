La Réserve fédérale américaine enquête sur les perturbations du système de paiement Fedwire et d’autres services

La Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi qu’elle enquêtait sur une perturbation des services, notamment Fedwire, qui facilite chaque jour des milliers de milliards de dollars de virements électroniques entre institutions.

Selon les mises à jour de la Réserve fédérale, la perturbation massive des services a été causée par un « Erreur opérationnelle ».

« Nous reconnaissons que les délais de paiement sont affectés et communiquerons les efforts de correction à nos clients lorsqu’ils seront disponibles. Merci de votre patience pendant que nous travaillons à la résolution du problème. » a déclaré l’institution dans une mise à jour sur la situation.

Mercredi à 14h30, heure de l’Est, presque tous les services – y compris Fedwire et FedACH, qui permettent à de nombreuses banques de transférer et de recevoir des milliards de fonds – étaient en panne, mais plusieurs ont depuis été rétablis.

Le problème «Impactant» la Banque centrale a été la première à être résolue, selon une première mise à jour.

Les problèmes avec les services FedCash ont également été résolus. Le service « [ensures] que les institutions de dépôt disposent de suffisamment de devises et de pièces pour répondre à la demande publique » selon l’institution.

La Fed a reconnu que les délais de paiement seront affectés. L’impact des perturbations de mercredi sur les institutions financières américaines n’est pas encore clair, mais les retombées pourraient être importantes si les problèmes persistent pendant un certain temps, compte tenu du montant des fonds transférés via le service. Fedwire, par exemple, a traité 184 millions de transactions l’année dernière, pour un total de plus de 840 billions de dollars.

Les transactions quotidiennes effectuées via le service dépassent en moyenne 3 milliards de dollars.

Après avoir promis que le service Fedwire serait de nouveau pleinement opérationnel dans l’après-midi, la Réserve fédérale a publié une mise à jour ultérieure indiquant que ce service et un certain nombre d’autres « Ont repris le traitement et fonctionnent normalement»À 14 h 46, heure de l’Est.

Les institutions financières ont été invitées à « réconcilier » tous les messages ou transferts envoyés avant l’envoi « Messages supplémentaires » en raison de tout arriéré causé par les perturbations.

