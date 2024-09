La Réserve fédérale abaisse enfin ses taux. Voici ce que les consommateurs doivent savoir

NEW YORK — La Réserve fédérale a abaissé son taux d’intérêt de référence par rapport à son plus haut niveau depuis 23 ans, avec des conséquences sur la dette, l’épargne, les prêts automobiles, les hypothèques et d’autres formes d’emprunt des consommateurs et des entreprises.

Mercredi, la Fed a annoncé qu’elle avait réduit son taux directeur d’un demi-point de pourcentage inhabituellement élevé, entre 4,75 et 5 %, la première baisse de taux en plus de quatre ans.

La banque centrale agit parce qu’après avoir imposé 11 hausses de taux depuis mars 2022, elle est convaincue que l’inflation est enfin suffisamment modérée pour commencer à alléger le coût des emprunts. Dans le même temps, la Fed est de plus en plus préoccupée par la santé du marché du travail. Une baisse des taux contribuerait à soutenir le rythme des embauches et à maintenir le chômage à un niveau bas.

« Les indicateurs récents suggèrent que l’activité économique a continué de croître à un rythme soutenu », a déclaré la Fed dans un communiqué. « Les créations d’emplois ont ralenti et le taux de chômage a augmenté mais reste faible. L’inflation a continué de progresser. »

D’autres baisses des taux de la Fed sont attendues dans les mois à venir, l’ampleur des réductions dépendant de l’évolution de l’inflation et de la croissance de l’emploi.

Bien que prendre des mesures maintenant pour essayer de capitaliser sur des taux plus bas, comme transférer de l’argent d’un certificat de dépôt ou refinancer un prêt hypothécaire, « puisse être justifié pour certains, vous ne devriez pas vous sentir obligé de changer complètement votre stratégie financière simplement parce que les taux baissent », a déclaré Jacob Channel, économiste senior chez LendingTree.

« Agissez avec prudence et responsabilité », a déclaré Channel, « et ne prenez pas de décisions hâtives sur la base d’une seule réunion de la Fed ou d’un seul rapport économique. »

Finalement, les rendements pour les épargnants vont baisser à mesure que la Fed abaissera son taux de référence.

« Les rendements des instruments d’épargne sont certes intéressants ces derniers temps, mais il est prudent de ne pas détenir trop de liquidités, car ce sont des instruments à court terme et leurs rendements sont éphémères », a déclaré Christine Benz, directrice des finances personnelles chez Morningstar. « Les très bons rendements que nous avons récemment obtenus pourraient baisser. »

Si vous n’avez pas besoin de liquidités dans l’immédiat, vous pouvez continuer à bénéficier de « rendements encore assez décents », a-t-elle déclaré. Dans ce cas, « les certificats de dépôt à plus long terme pourraient être une bonne idée ».

« La baisse des taux d’intérêt rend plus difficile la maximisation de l’épargne et la préservation du capital accumulé pendant la période de hausse des taux d’intérêt », a déclaré Matt Brannon, expert en finances personnelles chez MarketWatch guides. « Une solution simple à court terme pour protéger votre épargne consiste à transférer vos fonds vers un compte d’épargne à rendement élevé, qui offre des taux d’intérêt plus élevés que les comptes d’épargne traditionnels… Ces types de comptes d’épargne vous aideront toujours à préserver votre capital en raison des taux d’intérêt comparativement plus élevés. »

« Bien que la baisse des taux soit certainement une bonne chose pour ceux qui luttent contre leurs dettes, la vérité est que cette seule baisse des taux ne fera pas vraiment de différence pour la plupart des gens », a déclaré Matt Schulz, analyste de crédit chez LendingTree.

Cela dit, la baisse du taux de référence de la Fed se traduira à terme par de meilleurs taux pour les emprunteurs, dont beaucoup sont confrontés à des taux parmi les plus élevés. taux d’intérêt des cartes de crédit depuis des décennies. Le taux d’intérêt moyen est de 23,18 % pour les nouvelles offres et de 21,51 % pour les comptes existants, selon le rapport d’août de WalletHub sur le paysage des cartes de crédit.

« La meilleure chose que les gens puissent faire pour réduire les taux d’intérêt est de prendre les choses en main », a déclaré Schulz. « Consolider ses dettes avec une carte de crédit à 0 % de transfert de solde ou un prêt personnel à faible taux d’intérêt peut avoir un impact bien plus important sur son endettement que la plupart des mesures prises par la Fed. »

Le taux directeur de la Fed ne correspond pas directement aux taux hypothécaires. Mais il a une influence indirecte majeure, et les deux « ont tendance à évoluer dans la même direction », a déclaré Channel de LendingTree.

À savoir, les taux hypothécaires ont déjà baissé avant la baisse prévue par la Fed.

« Cela montre que même lorsque la Fed ne fait rien et se contente de maintenir son niveau, les taux hypothécaires peuvent encore évoluer », a-t-il déclaré.

Channel a déclaré que la majorité des Américains ont des prêts hypothécaires à 5 %, les taux pourraient donc devoir baisser davantage que leurs taux d’intérêt. moyenne actuelle de 6,46 % avant que de nombreuses personnes envisagent un refinancement.

« En ce qui concerne les prêts automobiles, c’est une bonne nouvelle que les taux baissent, mais cela ne change rien au principe de base, à savoir qu’il est toujours très important de comparer les offres et de ne pas se contenter d’accepter le taux qu’un concessionnaire vous proposerait chez le concessionnaire », a déclaré Greg McBride, analyste chez Bankrate. « Il est également très important d’économiser ce que vous pouvez et d’essayer de verser le plus d’acompte possible sur ce véhicule. »

McBride prédit que les baisses de taux et la éviter une récession Cela entraînera une baisse des taux de crédit automobile, du moins pour les emprunteurs ayant un bon profil de crédit. Pour ceux qui ont un profil de crédit plus faible, les taux à deux chiffres persisteront probablement pendant le reste de l’année.

Robert Frick, économiste d’entreprise pour la Navy Federal Credit Union, a déclaré que même s’il pense qu’une baisse des taux se répercutera sur les prêts automobiles, elle n’interviendra probablement pas immédiatement et que les personnes ayant des scores de crédit plus élevés en bénéficieront probablement en premier.

Selon Edmunds.com, les prêts pour les véhicules neufs s’élèvent actuellement en moyenne à 7,1 %, tandis que les prêts pour les véhicules d’occasion atteignent un taux beaucoup plus élevé de 11,3 %.

Ces taux, associés à des prix toujours élevés, ont poussé de nombreux acheteurs potentiels à se retirer du marché en attendant une baisse des taux. C’est en partie pour cette raison que les ventes de véhicules neufs aux États-Unis n’ont progressé que de 2,4 % jusqu’en juin.

Les prix et les taux élevés ont également entraîné une augmentation des retards de paiement et des défauts de paiement sur les prêts automobiles, en particulier chez les personnes ayant un score de crédit faible. En conséquence, a déclaré Frick, de nombreux prêteurs essaieront probablement de maintenir des taux élevés pour couvrir les pertes potentielles.

« Les taux vont baisser, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils baissent rapidement dans l’ensemble », a-t-il déclaré.

Frick suggère d’attendre que de nouvelles baisses des taux de la Fed interviennent si possible, surtout si vous achetez un véhicule d’occasion.

Jeff Schuster, vice-président de la recherche automobile pour Global Data, a déclaré qu’il doutait que les modestes baisses de taux de la Fed soient suffisantes pour attirer de nombreux acheteurs, à moins que les constructeurs automobiles n’offrent leurs propres prêts à faible taux d’intérêt et d’autres remises.

« Je pense qu’il faudra encore quelques réductions avant que nous obtenions un soulagement substantiel pour ces consommateurs », a-t-il déclaré.

Prix ​​à la consommation a augmenté de 2,5 % en août par rapport à l’année précédente, en baisse de 2,9 % en juillet — la cinquième baisse annuelle consécutive et la plus faible depuis février 2021.

Embauche Le taux de chômage a légèrement augmenté en août et a baissé L’emploi a progressé pour la première fois depuis mars. Les employeurs ont créé 142 000 emplois, contre 89 000 en juillet. Le taux de chômage est passé de 4,3 % à 4,2 %, son niveau le plus élevé depuis près de trois ans.

Ces signes indiquent que le marché du travail, bien que en baisse, reste solide.

Le rythme auquel la Fed continuera de réduire ses taux après septembre dépendra en partie de l’évolution de l’inflation et du marché du travail dans les semaines et les mois à venir.

L’Associated Press reçoit le soutien de la Fondation Charles Schwab pour des reportages pédagogiques et explicatifs visant à améliorer la culture financière. Cette fondation indépendante est distincte de Charles Schwab and Co. Inc. L’AP est seule responsable de son journalisme.