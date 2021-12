La Réserve fédérale a encore beaucoup de questions à répondre sur sa stratégie à long terme

« Le plus grand défi pour la Fed et pour les marchés est qu’ils n’ont peut-être pas la possibilité d’augmenter les taux autant qu’ils le disent sans inverser la courbe des taux et ralentir l’économie plus qu’ils ne le souhaitent », a déclaré Kathy Jones, chef stratège obligataire chez Charles Schwab. « Ce que le marché vous dit, c’est que la Fed n’a pas beaucoup de marge pour aller au-delà de deux ou trois hausses. »

Mais Jones pense que les perspectives pourraient être trop agressives compte tenu des défis auxquels l’économie est confrontée, de la pandémie en cours aux limitations démographiques et de la main-d’œuvre qui ont maîtrisé l’inflation et les taux pendant plus d’une décennie.

« La nouvelle politique de la Fed est hautement non linéaire, créant une fin de partie dangereuse », a ajouté Cabana. « Une fois que la Fed a atteint ses objectifs, elle devrait avoir une position politique neutre, pas un taux directeur zéro super-stimulant et un bilan massif. À notre avis, la Fed a déjà essentiellement atteint ses objectifs. »

« À notre avis, la Fed a pris du retard depuis le début de l’année et reste bien en retard aujourd’hui », a déclaré Mark Cabana, responsable de la stratégie des taux américains de Bank of America, dans une note.

L’inflation atteignant son plus haut niveau depuis 39 ans, il sera difficile de trouver le bon équilibre entre la stabilisation des prix et le soutien de l’économie.

La réduction des bilans est un tout autre problème auquel la Fed devra faire face à plus long terme.

Chaise Jerome Powell a déclaré lors de sa conférence de presse après la réunion que les décideurs venaient d’entamer des discussions sur la réduction finale des avoirs. Ce processus commencerait après la fin de la phase d’achat d’obligations et probablement pas du moins avant que la Fed n’ait quelques hausses de taux à son actif.

C’est un équilibre délicat pour organiser un atterrissage en douceur d’une politique monétaire qui a été accommodante à des niveaux sans précédent. La dernière fois, de 2017 à 2019, le « resserrement quantitatif », ou QT, comme on l’a appelé, ne s’est pas bien terminé, les marchés se révoltant après que Powell a déclaré que le processus était en « pilote automatique » à un moment où l’économie américaine s’affaiblissait.

Tout cela fait partie de ce que Krishna Guha, responsable de la politique mondiale et de la stratégie de la banque centrale chez Evercore ISI, appelle l' »énigme de Powell », consistant à contenir l’inflation tout en soutenant l’économie pendant une période difficile.

« Un QT relativement agressif pourrait être nécessaire si la Fed au fil du temps n’obtient aucune traction sur l’extrémité la plus longue de la courbe des taux et des conditions financières plus larges », a déclaré Guha dans une note. « C’est l’aspect le plus évident pour lequel l’énigme de Powell doit être examinée avec soin par les investisseurs et pourrait contenir les germes de sa propre destruction, bien que cela soit plus pertinent pour une période allant jusqu’en 2022 et au-delà, pas pour le les prochaines semaines, voire les prochains mois. »

Dans l’intervalle, la course pour les marchés pourrait devenir bouleversante, en particulier après le retour des responsables de la Fed sur l’estrade publique et la reprise des discours politiques. Le président de la Fed de New York, John Williams, sera sur « Squawk Box » de CNBC vendredi à 8h30 HE.

« S’engager dans la lutte contre l’inflation, ce dont nous parlons, pourrait entraîner beaucoup de volatilité à court terme », a déclaré Christopher Whalen, président de Whalen Global Advisors.

Cependant, Whalen s’attend à ce que la Fed acquiesce aux marchés si la politique devenait restrictive.

« La vérité tacite de l’Amérique est que nous avons besoin d’inflation dans cette société pour maintenir la paix politique », a-t-il déclaré. « Je ne cherche pas beaucoup de lutte contre l’inflation de la part de ce type [Powell], parce que si le marché s’évanouit, il va se coucher très vite. »