La réserve faunique nationale d’Okefenokee se dirige vers la liste du patrimoine mondial

24 septembre—ATLANTA- Suite à un large soutien bipartisan, le National Park Service a annoncé vendredi qu’il allait proposer la candidature du Okefenokee National Wildlife Refuge pour qu’il rejoigne la Liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial honorerait l’importance naturelle et culturelle de l’Okefenokee et renforcerait l’engagement des États-Unis à le protéger.

« C’est une opportunité d’unir les communautés de l’Okefenokee et d’impliquer les gens de manière significative, en activant l’économie des ressources naturelles en soutenant cet effort collectif visant à apporter une reconnaissance internationale à l’une des plus grandes merveilles naturelles du monde, l’Okefenokee », a déclaré Kim Bednarek. , directeur exécutif du parc Okefenokee Swamp.

La candidature d’Okefenokee au patrimoine mondial bénéficie du soutien bipartite du Congrès, et le Park Service a reçu plus de 10 300 commentaires publics en faveur de la poursuite d’une candidature. La candidature bénéficie également du soutien de plus de 30 organisations nationales, étatiques et locales.

La réserve faunique nationale d’Okefenokee s’étend sur plus de 400 000 acres, englobant environ 93 % de la mosaïque de zones humides qui composent le marais d’Okefenokee. Ses vastes écosystèmes intacts abritent des centaines d’espèces de plantes et d’animaux, notamment des pics à cocarde rouge en voie de disparition et des serpents indigo de l’Est, menacés. Okefenokee serait le premier bien géré par le US Fish and Wildlife Service à mériter la distinction du patrimoine mondial.

« C’est passionnant qu’Okefenokee franchisse enfin cette étape importante vers l’inscription au patrimoine mondial », a déclaré Elise Bennett, directrice de la Floride et des Caraïbes au Centre pour la diversité biologique. « C’est une énorme motivation pour protéger ce trésor international irremplaçable. Des imposants cyprès anciens aux zones humides couleur thé regorgeant d’amphibiens et de reptiles, chaque centimètre carré d’Okefenokee mérite notre reconnaissance et notre protection. »

« Nous sommes ravis de voir Okefenokee NWR franchir une nouvelle étape dans son parcours vers l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial », a déclaré Geoffrey L. Haskett, président de la National Wildlife Refuge Association. « Le refuge faunique national d’Okefenokee est l’un de nos meilleurs exemples de conservation holistique aux États-Unis. Le marais d’Okefenokee est intact en grande partie grâce à la création du refuge en 1937. Le marais comprend le cours supérieur de deux rivières, il fournit un habitat pour une myriade d’espèces sauvages, y compris plusieurs espèces menacées, il séquestre de grandes quantités de carbone dans ses sols humides et tourbeux qui pourraient autrement être émis et exacerber le réchauffement climatique et le changement climatique – et sa liste d’attributs exceptionnels s’allonge encore et encore.

« La désignation de site du patrimoine mondial est réservée aux endroits les plus remarquables de la planète », a déclaré Ben Prater, directeur du programme Sud-Est chez Defenders of Wildlife. « Il est tout à fait normal qu’un endroit comme l’Okefenokee – avec son caractère sauvage sans précédent, sa biodiversité florissante et son importance culturelle – soit pris en considération pour cette reconnaissance. Cette candidature est une étape importante pour garantir que cette partie précieuse et irremplaçable de notre patrimoine naturel soit protégée dans le avenir. »

L’avis de vendredi donne le coup d’envoi d’un processus de proposition d’inscription de plusieurs années, comprenant la préparation d’un dossier de proposition d’inscription détaillé mettant en évidence la « valeur universelle exceptionnelle » de l’Okefenokee, la mesure internationale utilisée pour évaluer les sites potentiels du patrimoine mondial.

La valeur universelle de l’Okefenokee ressort clairement de sa vaste biodiversité, de ses écosystèmes rares de pins à longues feuilles et de ses formations de tourbe uniques qui contiennent des informations sur les conditions mondiales sur des milliers d’années. C’est également une zone humide unique alimentée par les précipitations et à l’origine des rivières Suwannee et St. Marys. Contrairement à d’autres zones humides renommées, elle reste largement épargnée par l’intervention humaine.

L’Okefenokee National Wildlife Refuge rédigera la candidature dans le cadre d’un partenariat public-privé unique avec l’association à but non lucratif Okefenokee Swamp Park pour assurer la gestion du projet et les ressources financières nécessaires à la candidature d’Okefenokee au patrimoine mondial. Avec ces ressources en place, le refuge est bien placé pour transmettre une candidature réussie au National Park Service.

L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial est la plus haute distinction au monde pour des sites d’importance écologique comme la réserve faunique nationale d’Okefenokee. La désignation n’impose aucune nouvelle règle ni réglementation.