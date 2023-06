La réserve du lac Chaminwood du comté de Will a rouvert ses portes jeudi – Shaw Local

Forest Preserve District of Will County’s Lake Chaminwood Preserve près de Channahon a maintenant une place d’accueil pour les piétons et de nouvelles voies reliant au sentier existant et un parking plus grand, de 21 places à 74, selon un communiqué de presse de la réserve forestière du comté de Will.

La réserve de 120 acres, qui a été fermée pendant deux mois pour des travaux de construction, a rouvert jeudi.

De plus, un stationnement en gravier a été ajouté pour le stationnement des remorques de kayak et de canoë et l’entrée de la réserve est maintenant à 300 pieds plus à l’ouest le long du chemin Shepley.

«Le financement du projet du lac Chaminwood provient d’un don de 750 000 $ (payé en deux versements) de la famille Dollinger, d’une subvention de 80 000 $ du programme Boat Grant du ministère des Ressources naturelles de l’Illinois pour la mise à l’eau du kayak accessible et du programme d’amélioration des immobilisations de la réserve forestière. .” — Réserve forestière du comté de Will

De plus, une nouvelle rampe de lancement de kayak accessible et un quai flottant pour le lac de 35 acres devraient être achevés dans environ 30 jours, selon le communiqué.

La phase deux des travaux d’amélioration du lac Chaminwood reliera le sentier du lac Chaminwood de 0,7 mille au sentier du canal I&M de 61,5 milles, a indiqué la réserve forestière. Ces travaux feront l’objet d’un appel d’offres en juillet.

L’extension du sentier comprendra un pont de 90 pieds sur le canal I&M, qui reliera le sentier d’état du canal I&M de 61,5 milles.

Finalement, le sentier de la rivière DuPage sera prolongé jusqu’à son terminus sud au lac Chaminwood. « Lorsque cela se produira, le sentier du lac Chaminwood servira de lien crucial entre les sentiers beaucoup plus longs de la rivière DuPage et du canal I&M », a déclaré la réserve forestière.

La réserve restera ouverte pendant la phase deux, mais attendez-vous à des fermetures de sentiers au lac Chaminwood et au canal I&M.

Pour plus d’informations sur le district de la réserve forestière du comté de Will, visitez ReconnectezAvecLaNature.org.