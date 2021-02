Un éléphanteau a été accueilli dans la réserve de tigres de Dudhwa et les responsables du DTR accueillent favorablement la suggestion de son nom.Le veau est né le 3 février, plus de deux ans après que 10 éléphants ont été transférés du Karnataka vers la chaîne de Sonaripur sud de la réserve de tigres de Dudhwa. Le personnel forestier de Dudhwa est ravi de la nouvelle arrivée et s’apprête à nommer le veau né de «Teresa».

La naissance est le signe que ces pachydermes se sont enfin installés dans leur nouvel environnement. Le personnel de Dudhwa a déclaré que les éléphants se sont acclimatés à des conditions météorologiques et alimentaires différentes et ont même appris à répondre aux commandes en hindi, au lieu de kannada.

Les responsables ont invité les touristes et les amateurs de faune à suggérer le nom du nouveau-né. Un cadeau surprise est offert pour le meilleur nom suggéré. Le directeur de terrain de DTR, Sanjay Pathak, a déclaré: « N’importe qui peut suggérer un nom pour ce veau. Notre vétérinaire surveille constamment l’état du nouveau-né et de sa mère. Toutes les installations nécessaires sont fournies ».

Teresa est la première vache à concevoir après la translocation en mai 2018. L’année dernière, un éléphant taureau sauvage qui était devenu « musth » est venu près du camp à la recherche d’un compagnon. Teresa a été libérée et est revenue au bout de quatre jours.

Pendant la grossesse, Teresa a reçu les meilleurs soins possibles, car la période de gestation des éléphants dure entre 18 et 22 mois, la plus longue de tous les mammifères, a ajouté le responsable.