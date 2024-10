La réservation du Kyle Rittenhouse Metal Fest entraîne l’abandon des groupes

Plusieurs groupes ont a déposé l’affiche d’un festival de métal qui aura lieu plus tard ce mois-ci à Orlando après l’annonce de la présence du tireur de Kenosha, Kyle Rittenhouse, en tant qu’invité spécial.

L’exode de Shell Shock II – un festival caritatif collectant des fonds et sensibilisant les anciens combattants et les premiers intervenants atteints du SSPT – a commencé plus tôt cette semaine, à commencer par les têtes d’affiche du festival Evergreen Terrace. Plusieurs autres groupes ont suivi, selon Fil de haut-parleurdont Southpaw, Let Me Bleed et American Hollow.

Rittenhouse a été révélé comme un invité de Shell Shock II sur les réseaux sociaux, selon un message désormais supprimé qui a été partagé sur Reddit. Le message présentait une photo de Rittenhouse lors de la manifestation de Kenosha en 2020 contre l’injustice raciale, où il a tiré sur trois personnes et en a tué deux (Rittenhouse a été acquitté des accusations d’homicide en 2021). Sur la photo, Rittenhouse tient une arme à feu dans une main et lève l’autre ; la légende dit : « Levez la main si vous voulez [sic] soyez à Shell Shock.

Dans une déclaration partagée sur Facebook, Evergreen Terrace a expliqué sa décision d’abandonner le festival en disant : « Evergreen Terrace a toujours soutenu et continue de soutenir des événements philanthropiques pour les anciens combattants, la sensibilisation au SSPT, la pauvreté des enfants et bien d’autres, mais nous ne nous alignerons pas sur un événement faisant la promotion d’un meurtrier présumé tel que Kyle Rittenhouse, capitalisant sur leur pseudo-célébrité… Même après qu’ils aient proposé de retirer Kyle de l’événement, nous avons découvert plusieurs entités associées avec lesquelles nous ne sommes tout simplement pas d’accord. En tant que défenseurs de la liberté d’expression, nous annulons respectueusement le festival Shell Shock. Nous contribuerons personnellement à une association caritative pour les anciens combattants et vous invitons à faire de même.

Southpaw, dans sa déclaration, a déclaré qu’ils avaient accepté de jouer au festival en sachant qu’il s’agissait de collecter des fonds pour une bonne cause, « mais ils ne savaient rien d’un individu en particulier étant l’un des principaux soutiens du spectacle avant d’avoir accepté… Ce n’est tout simplement pas ce que nous inscrit pour. Période. »

Et Let Me Bleed a déclaré : « Bien que nous soyons des défenseurs de la liberté d’expression, nous ne sommes pas collectivement un groupe politique », ont-ils poursuivi. « Ce n’est qu’après que nous avons accepté de jouer au festival que ces entités problématiques et potentiellement aliénantes ont été utilisées pour commercialiser le spectacle et c’est quelque chose que nous ne pouvons tout simplement pas tolérer. »

Shell Shock II est toujours prévu pour le 19 octobre et suite aux abandons, les organisateurs du festival ont réservé un groupe hommage à Slipknot appelé SiC.

Sur Instagramle fondateur et PDG de Shell Shock, Tyler Hoover, a repoussé les groupes qui ont abandonné le festival et ceux qui l’ont critiqué, en disant : « Je suis ici pour vous dire que vous n’êtes pas punk, vous n’êtes pas hardcore. Vous les gens, les gens qui trollez et ceux qui disent des conneries, vous êtes la partie des malades mentaux de la société. C’est vous qui êtes manipulés.

Il a ajouté : « La foule de lynchages ici pour éliminer Shell Shock ne gagnera pas. Cela n’a pas d’importance, car devinez quoi ? Vous ne pouvez pas tuer l’esprit. Vous ne pouvez pas tuer le punk. Et tu ne peux pas tuer Shell Shock, putain.

On ne sait pas exactement ce que Rittenhouse fera à Shell Shock, ou s’il sera simplement présent. Dans une déclaration partagée avec Les États-Unis aujourd’huiHoover a déclaré que le festival « ne refusera pas quiconque souhaite y assister ; tout le monde est le bienvenu. Il a poursuivi : « Nous ne faisons aucune discrimination. Shell Shock est un événement caritatif et de sensibilisation au SSPT (trouble de stress post-traumatique) visant à soutenir nos vétérans militaires et nos premiers intervenants. De nombreux influenceurs nous ont contacté pour nous apporter leur soutien, parmi lesquels Kyle Rittenhouse.