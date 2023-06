La réservation des bénéfices reste la chose prudente à faire alors que le rallye de Wall Street démarre

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Les bénéfices comptables sur les grands gagnants Emerson attrape une mise à niveau Les actions Humana se stabilisent 1. Les bénéfices comptables sur les grands gagnants Wall Street ont grimpé jeudi, menés par un gain de plus de 350 points, soit environ 1%, dans le Dow Jones Industrial Average. Le S&P 500 et le Nasdaq, en hausse de près de 1 % chacun, ont atteint des sommets intrajournaliers remontant à plus d’un an. Les gains pour les trois indices boursiers surviennent un jour après que la Réserve fédérale a laissé les taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion politique de juin, mais a signalé que deux autres hausses pourraient avoir lieu plus tard cette année. Avec la poursuite de la reprise du marché, nous pensons qu’il est prudent pour les investisseurs de réserver des bénéfices à tous les grands gagnants qu’ils possèdent. Lors de notre réunion mensuelle de mercredi, Jim Cramer a expliqué pourquoi il n’y a rien de mal à ne pas être gourmand. 2. Emerson attrape une mise à niveau Emerson Electric (EMR) est un « pure-play d’automatisation complètement transformé », ont déclaré jeudi les analystes de HSBC dans une note aux clients. La société a mis à niveau la participation du Club pour acheter en attente, tout en augmentant son objectif de cours de 21 $ par action à 100 $. L’appel de HSBC n’est pas nécessairement enraciné dans de nouvelles informations. Néanmoins, les investisseurs semblent réagir positivement jeudi, avec des actions Emerson en hausse de plus de 2% en début de séance. Avant la séance de jeudi, Emerson et nos autres participations industrielles, dont Caterpillar (CAT), avaient déjà commencé à montrer des signes de vie . 3. Les actions de Humana se stabilisent Les actions de Humana (HUM) se sont stabilisées jeudi après une vente brutale de 11 % mercredi, qui a été déclenchée par le rival UnitedHealth (UNH) avertissant de la hausse des coûts médicaux en raison d’une augmentation des procédures électives des personnes âgées. Humana a augmenté de 1,5 % jeudi pour atteindre environ 460 $ par action. Bien que nous ayons profité de la faiblesse de mercredi pour acheter des actions supplémentaires, nous espérons entendre bientôt quelque chose de Humana – même s’il ne s’agit que de réitérer leurs prévisions pour l’année entière, comme la société l’a fait le 1er juin. Dans une note aux clients mercredi soir, Les analystes du Credit Suisse ont déclaré que Humana devrait rencontrer des investisseurs à New York la semaine prochaine et qu’une mise à jour pourrait intervenir avant cette date. Nous pensons que c’est une décision appropriée. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.