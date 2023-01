La requête d’un homme pour “le conseil de fitness le plus sous-estimé mais le plus efficace” est résolue sur Twitter

La forme physique est la clé d’une vie saine. Il aide un individu à mener une vie sans stress où les problèmes physiques et mentaux sont compromis pour permettre au moi intérieur d’être en paix. Cependant, tous les mouvements « adaptés » ne peuvent pas apporter l’efficacité requise à une personne car ils varient en fonction des besoins et des exigences de leur corps. En temps voulu, un homme s’est renseigné sur sa question concernant “le conseil de fitness le plus sous-estimé mais le plus efficace”, qui a été résolu non pas par un expert en fitness, mais par Twitterverse, qui a proposé ses propres définitions et sources de fitness.

L’internaute Vivek a demandé à Twitterati, “Quel est le conseil fitness le plus sous-estimé mais le plus efficace ?” Les gens n’ont pas tardé à répondre au tweet et ont donné plusieurs réponses à l’homme. Ils ont également partagé leurs propres expériences sur la façon dont une routine de remise en forme les a amenés à atteindre un motif sain requis. Des suggestions telles que “Boire de l’eau”, “Jeûne intermittent », « Exercices de respiration », « Évitez le sucre », « Dormez suffisamment », etc., alignés sur le site de micro-blogging, prouvant qu’il n’y a pas de fin à cette conversation car « tous les doigts ne sont pas les mêmes », littéralement.

Quel est le conseil de fitness le plus sous-estimé mais le plus efficace ?— Vivek (@Vivek_Investor) 14 janvier 2023

Jeûne intermittent !! (Sans jours de triche) 16-8 Le jeûne intermittent est si facile et pourtant si puissant. – Kevin Shah (@skkevins) 15 janvier 2023

J’essaie d’intégrer ces choses simples à ma vie quotidienne.- Faire une promenade après avoir mangé.- Tenez-vous debout chaque fois que vous en avez l’occasion. En parlant, en réunion, etc.- Mangez moins pendant la nuit. Si vous deviez manger plus, sautez / réduisez le prochain repas.- Au moins 2 heures d’écart entre la nourriture et le sommeil.— Raviteja 🔆 (@raviteja22) 14 janvier 2023

Pendant ce temps, certains ont mentionné les choses qui les ont gardés sains d’esprit et en bonne santé, comme l’un d’entre eux l’a dit, « ne manger que deux fois par jour a été la clé de mon plateau de perte de poids d’une décennie. Aucune restriction calorique, juste 2 repas seulement ! tandis qu’un autre a déclaré: “Éliminer inutilement de la nourriture… Cela a fonctionné pour moi… J’ai perdu 15 kg au cours des 3 derniers mois..” Pour ajouter à l’essentiel, un groupe d’utilisateurs a commenté l’exécution de tâches quotidiennes qui élimineraient le besoin de prendre du temps pour l’exercice et autres. “Grimper à un arbre. Baignade dans un étang. Peindre un mur. Laver les vêtements à la main. Prenez l’escalier. Creusez de la terre dans le jardin. Être notre propre charpentier, plombier, électricien », a lu un tweet pas si unique.

Il y en a beaucoup : 1) Marcher 10 000 pas par jour 2) Jeûner sans eau une fois par mois pendant au moins 12 heures d’affilée 3) Boire 500 ml d’eau tiède dès le matin 4) Méditation ou simplement assis en silence pendant 10 minutes par jour – ANKY (@ANKYIIMR) 15 janvier 2023

le temps est la fonction la plus importante, pas l’intensité. petite activité progressive et régulière pendant très longtemps— Kunwar Narayan (@totonarayan) 15 janvier 2023

Grimper à un arbre. Prendre un bain dans un étang. Peindre un mur. Laver les vêtements à la main. Prendre l’escalier. Creusez le sol dans le jardin. Être notre propre charpentier, plombier, électricien. 14 janvier 2023

Vraiment, les médias sociaux ont rassemblé les gens et leur ont donné une plate-forme pour discuter de tout et de rien. En effet, il s’est transformé en une « plate-forme » de discussion brûlante.

