La réputation de l’industrie de la crypto-monnaie souffre alors que FTX et Bitcoin tombent au bas de l’Axios Harris Poll 100 2023

Une enquête récente d’Axios et Harris Poll, qui a interrogé 16 310 Américains, a produit des résultats fascinants sur la position de deux organisations particulières dans le secteur des crypto-monnaies. FTX, un ancien échange de crypto-monnaie, a reçu un score de 99 sur 100, le plaçant tout en bas de la liste. Bitcoin a également fait ses débuts sur la liste, se classant au 93e rang parmi les meilleures entreprises et organisations.

Les problèmes de réputation pour FTX et Bitcoin sont mis en évidence dans une enquête Visible Brands

Selon le top 100 des entreprises classées du meilleur au pire en termes de réputation, selon l’Axios Harris Poll 100 2023, FTX a une réputation moins qu’exceptionnelle. Selon Axios, le but de l’étude est de « jauger la réputation des marques les plus visibles en Amérique ». Il est intéressant de noter que l’enquête de cette année comprend deux éléments sur le thème de la crypto : l’échange de crypto FTX, aujourd’hui disparu, et le principal actif de crypto-monnaie par capitalisation boursière, le bitcoin (BTC).

Selon l’enquête, FTX et Bitcoin ont une mauvaise réputation par rapport à une liste d’autres sociétés bien connues, car ils sont au bas de la liste. L’organisation Trump, qui est considérée comme la pire marque visible du pays, se situe juste au-dessus de FTX dans les deux derniers classements. Alors que Spirit Airlines (95), Meta (96), Fox (98) et Twitter (97) sont juste au-dessus de la société de crypto-monnaie insolvable.

Tiktok et Bitcoin sont cotés, Tiktok arrivant au numéro 94 et bitcoin au numéro 93. Les sociétés BP (92), Balenciaga (91), Family Dollar (90), Dollar Tree (89), Wells Fargo (88), et Comcast (87) sont des exemples notables d’entreprises qui se classent plus haut que le bitcoin. Les participants au sondage ont été invités à classer les 100 organisations les plus illustres sur neuf critères distincts afin de déterminer leur réputation. Cela a permis de déterminer le Quotient de Réputation, ou score QR, pour chaque entreprise.

L’enquête la plus récente a été réalisée par Axios et Harris du 13 au 28 mars 2023, en utilisant la même méthodologie qu’en 1999. Patagonia, Costco, John Deere, Trader Joe’s, Chick-fil-A, Toyota, Samsung, Amazon, USAA , et Apple figuraient parmi les dix marques les plus remarquables avec une réputation plus solide que la plupart, selon le sondage.

La réputation de l’industrie de la crypto-monnaie souffre alors que FTX et Bitcoin tombent au bas de l’Axios Harris Poll 100 2023 apparu pour la première fois sur BTC Wires.