La réputation de dur à cuire de Frank Sinatra était une « exagération », a déclaré l’ancienne co-star

L’ancienne co-star de Frank Sinatra, Jacqueline Bisset, a partagé un aperçu de la réputation de dur à cuire du musicien alors qu’ils jouaient ensemble dans « The Detective » dans les années 1960.

Le rôle de Bisset était petit, mais elle a décrit Sinatra comme « protectrice » d’elle pendant le temps où ils travaillaient ensemble.

« Il ne traversait pas une période facile de sa vie avec la rupture avec sa femme, mais il était très protecteur envers moi », a expliqué Bisset à Closer Weekly. « Il m’a appelé ‘The Kid’ et a été assez patient parce que j’étais encore très inexpérimenté. »

« [I had heard] il ne ferait qu’une seule prise. Sa réputation était très dure, mais c’était une exagération. Il n’aurait pas pu être plus gentil. »

Bisset avait un lien personnel avec Sinatra, car elle se souvenait de l’amour de son père pour la musique de l’interprète de « Fly Me to the Moon ».

« Mon père adorait Sinatra. Quand il était particulièrement de bonne humeur, il jouait Sinatra. Donc, j’ai associé Sinatra, pas tellement à mes propres sentiments, mais au sentiment de mon père d’être de cette humeur », a-t-elle déclaré au point de vente. . « J’étais très heureux de travailler avec Sinatra. C’était le plus grand gars dont j’avais jamais entendu parler. »

L’actrice a noté qu’elle ne considérait pas le rôle comme sa grande rupture et a plutôt souligné un film français sur lequel elle a travaillé avec le réalisateur François Truffaut.

« Cela s’appelait ‘Day for Night' », se souvient-elle. « Et c’était un Oscar du cinéma étranger. C’était un beau rôle qui m’a donné une longueur d’avance. »

Bisset a également travaillé avec Steve McQueen pour le film « Bullitt » de 1968. Elle a rappelé l’expérience lors d’une précédente interview avec Fox News Digital.

« Je ne me souviens pas de l’audition. Je me souviens avoir lu avec Steve McQueen », a-t-elle admis. « Je me souviens que ma première impression de Steve McQueen était qu’il était terriblement beau. Nous avons lu ensemble et c’était assez simple. Je suis sûr qu’il y en avait beaucoup d’autres qui testaient le rôle. »

Bien qu’il n’en sache pas trop sur l’industrie hollywoodienne, Bisset a passé l’audition et a décroché le rôle.

« J’ai appris que Steve était calme, charmant et attentionné. Je ne dirais pas exactement timide, mais pas introverti non plus », a expliqué Bisset. « Je sentais juste qu’il était un gars normal. Il me traitait comme une femme normale et c’était agréable. J’étais vraiment inquiète pour le travail parce qu’on veut être bon et on veut bien faire les choses. »

