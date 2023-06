La réputation de Biden dépend de la contre-offensive de Kiev – Politico – RT World News

La Maison Blanche regarde avec impatience la série de combats en cours en Ukraine, ont déclaré des responsables américains au journal.

Le futur soutien militaire de Washington à l’Ukraine et la réputation du président Joe Biden dépendent en grande partie du résultat de la contre-offensive de Kiev contre les forces russes, ont déclaré de hauts responsables américains à Politico.

La maison Blanche « regarde anxieusement » Les tentatives de Kiev pour reprendre les territoires qu’elle a perdus au profit de la Russie, a rapporté jeudi le journal américain.

Si la contre-offensive réussit, l’Ukraine pourra compter sur une aide militaire et économique supplémentaire de la part des États-Unis et de ses alliés, mais si elle échoue, le soutien occidental pourrait se tarir, Kiev devant faire face à des appels pour trouver une résolution diplomatique rapide au conflit, la dit le rapport.

Cinq responsables américains, qui ont parlé à Politico sous couvert d’anonymat, ont reconnu qu’ils ne savaient pas si les législateurs voteraient pour plus d’aide au gouvernement du président Vladimir Zelensky lorsque les fonds approuvés l’année dernière seront épuisés. Les républicains de la Chambre pourraient utiliser tout revers des Forces armées ukrainiennes (AFU) pour faire dérailler les efforts des démocrates pour augmenter l’aide militaire, ont-ils souligné.

Selon le média, Washington est de plus en plus mécontent des attaques ukrainiennes à l'intérieur de la Russie, comme une tentative d'attaque de drones sur le Kremlin début mai et les assassinats du blogueur militaire Vladlen Tatarsky et de la journaliste Darya Dugina. Ces mesures prises par Kiev ont conduit à « plusieurs réprimandes privées et sévères dans les coulisses diplomatiques », il a ajouté.















L’incertitude politique aux États-Unis et les développements sur le terrain en Ukraine comptent parmi « des inquiétudes croissantes qui pourraient souiller le retour triomphal espéré de Biden sur la scène mondiale » lors du sommet de l’OTAN à Vilnius en juillet, ont souligné les responsables.

Le rassemblement dans la capitale lituanienne sera un « moment clé » pour le dirigeant américain, qui sera confronté à des questions sur les garanties de sécurité américaines pour Kiev, les livraisons d’avions de combat F-16 à l’Ukraine et son éventuelle adhésion à l’OTAN, a souligné Politico.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre britannique Rishi SuNak jeudi, Biden a exprimé sa conviction que l’administration « avoir le financement nécessaire pour soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra » et que ce soutien sera « réel. »

Plus tôt dans la journée, de hauts responsables américains ont déclaré à CNN que l’AFU avait souffert « important » victimes dans ses tentatives infructueuses de monter une contre-offensive contre les forces russes au cours de la semaine dernière. Les troupes de Kiev ont rencontré « une résistance plus grande que prévu » en essayant de percer les lignes russes, ont-ils dit.

Selon le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, l’Ukraine a perdu environ 5 000 soldats et 100 chars au combat depuis dimanche.