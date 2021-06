La République tchèque tient la Croatie pour se rapprocher des 16 derniers

Patrik Schick s’est hissé en tête du classement des buteurs de l’Euro 2020 avec son troisième du tournoi alors que la République tchèque a tenu la Croatie 1-1 à Glasgow pour se rapprocher des 16 derniers. Schick a brisé le cœur des Écossais lundi avec deux buts pour battre les hôtes à Hampden Park 2-0, dont une incroyable frappe de près de 50 mètres qui restera comme l’une des meilleures de l’histoire du Championnat d’Europe. Il avait une tâche beaucoup plus simple depuis le point de penalty pour ouvrir le score, mais la superbe frappe d’Ivan Perisic au début de la seconde mi-temps a maintenu les chances de la Croatie d’atteindre la phase à élimination directe.

Les finalistes de la Coupe du monde devront battre l’Ecosse mardi pour soit propulser les Tchèques à la deuxième place du groupe D, soit très probablement se qualifier comme l’une des quatre meilleures équipes à la troisième place.

Les Tchèques devancent l’Angleterre d’un point en tête du groupe avant le match de rancune des Trois Lions contre l’Écosse plus tard vendredi.

Forts de leur première victoire, les hommes de Jaroslav Silhavy ont pris un départ confiant alors que le duo de West Ham Vladimir Coufal et Tomas Soucek s’est approché.

Schick a ensuite eu une chance glorieuse de la réduction de Coufal, mais à un dixième de la distance où il a marqué il y a quatre jours, il n’a pas réussi à établir une connexion douce et Dominik Livakovic a facilement sauvé.

La Croatie a bouleversé l’Argentine et l’Angleterre sur leur chemin vers la finale en Russie il y a trois ans, mais a semblé une pâle imitation de cette équipe jusqu’à présent ce tournoi sans Ivan Rakitic et Mario Mandzukic, qui ont pris leur retraite du football international.

Luka Modric et Perisic vieillissants restent les plus grandes menaces de leur pays et un corner bien travaillé entre les deux a trouvé l’ailier de l’Inter Milan, mais son tir était trop proche de Tomas Vaclik.

Dejan Lovren avait été rappelé par Zlatko Dalic à deux reprises après une défaite 1-0 contre l’Angleterre dimanche, mais l’ancien défenseur central de Liverpool a été pénalisé dans des circonstances très controversées pour offrir aux Tchèques le premier but.

Le coude de Lovren a attrapé Schick alors que les deux contestaient un ballon aérien dans la surface.

L’attaquant du Bayer Leverkusen s’est retrouvé avec un nez en sang et pendant qu’il recevait un traitement, l’arbitre espagnol Carlos del Cerro Grande a été conseillé de revoir l’incident par VAR.

Il ne semblait y avoir aucune intention de la part de Lovren, mais l’officiel a quand même pointé l’endroit.

Schick a envoyé Livakovic dans le mauvais sens pour avancer dans la course au Soulier d’Or.

Ante Rebic a eu une grande chance d’égaliser immédiatement, mais a résumé la moitié de la Croatie quand il a tranché horriblement large.

Dalic en avait assez vu puisqu’il effectuait deux changements à la pause avec Bruno Petkovic et Luka Ivanusec introduits.

Mais c’est la source fiable de buts de la Croatie dans les tournois majeurs qui a trouvé le moment magique nécessaire pour lancer son tournoi moins de deux minutes après la pause.

Perisic a coupé à l’intérieur sur son pied droit le plus faible pour exploser dans le coin supérieur pour son huitième but lors d’un Championnat d’Europe ou d’une Coupe du monde.

La Croatie a eu les meilleures chances d’arracher les trois points alors que Nikola Vlasic a tiré à quelques centimètres de large avant que Tomas Kalas ne produise un dernier bloc pour interdire Petkovic à la dernière minute.

Les célébrations folles de Silhavy au coup de sifflet final ont montré qui était l’équipe la plus heureuse avec un point, les Tchèques ayant probablement déjà fait assez pour s’assurer une place dans les 16 derniers grâce à leurs quatre points.

