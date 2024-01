La République tchèque rejoint officiellement le programme de chasseurs F-35

En passant du Gripen au F-35, le pays échangera un chasseur de quatrième génération légèrement amélioré contre un chasseur de cinquième génération doté de caractéristiques furtives et de la possibilité d’inclure des armes avancées à distance.

Le passage au F-35 apporte des avantages à la République tchèque en termes de partage de plate-forme avec les membres de l’OTAN et les futurs membres de l’OTAN en Europe – un facteur important, étant donné que Prague a initialement cité les tensions en Europe de l’Est et la guerre en Ukraine comme raison principale. pour l’acquisition de l’avion. La Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne et le Royaume-Uni ont tous commandé le F-35, et la Roumanie s’attend à signer une LOA cette année pour l’avion.

Plus récemment, 40 F-35 et équipements associés ont été approuvé pour la vente en Grèce par l’administration Biden, aux côtés de 40 Block 70 F-16 Fighting Falcon pour la Turquie, suite à la ratification par cette dernière de l’adhésion de la Suède à l’OTAN. Lockheed anticipe que d’ici les années 2030, plus de 600 F-35 provenant de plus de 10 pays européens travailleront ensemble, dont deux escadrons américains complets de F-35 stationnés à la Royal Air Force de Lakenheath en Angleterre.

Malgré ces avantages technologiques et d’interopérabilité, il faudra attendre longtemps avant que la République tchèque reçoive tous ses F-35, ce qui exerce une pression supplémentaire sur la durée de vie des Gripen du pays.

Comme nous l’avons souligné récemment, des retards entourent le développement et les tests de la configuration matérielle Tech Refresh-3 (TR-3) — la nouvelle infrastructure matérielle et le logiciel de base associé requis pour répondre aux diverses demandes des mises à niveau du bloc 4, dont la composition précise vous pouvez en savoir plus ici. Les retards avec le TR-3 signifient que les F-35 sont garés et ne sont pas livrés après leur construction, en attendant ces fonctionnalités.

Un avion de combat léger avancé L-159A de l’armée de l’air tchèque, ou ALCA. Ministère de la Défense et des Forces armées de la République tchèque