La République tchèque refuse les visas aux para archers, l’Inde veut que les quotas soient supprimés

L’Inde souhaite que World Archery et le Comité international paralympique (IPC) annulent les places de quota disponibles lors du tournoi final de qualification paralympique, car l’équipe du pays s’est vu refuser la possibilité de participer à l’événement et de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo. L’équipe a dû se retirer du tournoi final de qualification paralympique et de classement mondial à Nove-Mesto, en République tchèque, car les visas lui ont été refusés en raison de la propagation de la pandémie de COVID-19 en Inde.

Six archers, dont la meilleure archère à poulies Jyoti Baliyan – et cinq officiels – devaient participer à l’événement qui se tiendra du 3 au 10 juillet. désignés comme pays à haut risque par leurs ministères de la santé et des affaires étrangères.

« Le ministère de la Jeunesse et des Sports a conseillé à l’Association indienne de tir à l’arc et au Comité paralympique indien de saisir respectivement World Archery et le Comité international paralympique et de protester contre l’annulation des quotas de qualification finale pour les Jeux paralympiques de Tokyo », Le ministère a déclaré vendredi dans un communiqué.

Le ministère a cité le cas de la Coupe du monde ISSF 2019 à New Delhi, qui s’est vu refuser deux places de quota parce que les visas indiens n’ont pas été mis à la disposition de deux tireurs pakistanais. Le CIO avait supprimé les deux places de quota sur les 16 qui devaient être disponibles lors de cet événement.

Le ministère des Sports souhaite que le même critère soit appliqué car la République tchèque avait refusé aux para archers indiens une chance de concourir et de décrocher leur place à Tokyo.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici