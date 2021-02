La République tchèque impose les restrictions de verrouillage COVID les plus strictes à ce jour au milieu de la flambée des variantes britanniques

Avec la montée en flèche des nouvelles infections en raison d’une variante de coronavirus hautement contagieuse et le remplissage des hôpitaux, l’un des pays les plus durement touchés de l’Union européenne est confronté à l’inévitable: le verrouillage le plus strict depuis le début de la pandémie.

Le Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babis, a déclaré vendredi que la nouvelle série de mesures était nécessaire « pour protéger la vie de nos citoyens ».

« Nous devons le faire pour éviter un effondrement total de nos hôpitaux », a déclaré Babis. « Si nous ne le faisons pas, le monde entier regardera Bergame en République tchèque ».

Il a reconnu que son gouvernement avait commis des erreurs dans la gestion de la pandémie dans le passé, mais a appelé les Tchèques à respecter les règles qui entreront en vigueur lundi pendant trois semaines dans le but « d’arrêter le virus et de revenir à la normale ».

Parmi les restrictions les plus strictes, le gouvernement est censé limiter la libre circulation des personnes en ne leur permettant pas de se rendre dans d’autres comtés à moins qu’elles n’aient à travailler ou à prendre soin de leurs proches.

« Si c’est possible, restez chez vous », a déclaré le ministre de l’Intérieur Jan Hamacek. Hamacek a déclaré que la mesure serait appliquée par la police et les forces militaires.

Si les gens sortent pour des activités sportives ou simplement pour se promener, ils ne doivent pas quitter leur commune.

D’autres mesures comprennent la fermeture d’écoles maternelles et d’écoles pour enfants handicapés qui jusqu’à présent sont restées ouvertes.

De plus, seuls les magasins vendant des produits essentiels resteront ouverts.

« Ce n’est pas le meilleur moment, il est en fait tard », a déclaré Jan Konvalinka, biochimiste et vice-recteur de l’Université Charles de Prague, à la radio publique tchèque. « Mais mieux vaut tard que jamais, nous devons l’arrêter d’une manière ou d’une autre ».

Konvalinka est membre d’un groupe de scientifiques qui ont exhorté le gouvernement à appliquer immédiatement des restrictions strictes pour réduire le nombre de nouvelles infections quotidiennes à 1 000 cas confirmés. Il était de 14 457 jeudi, soit 2 750 de plus qu’une semaine plus tôt.

Le ministre de la Santé, Jan Blatny, a déclaré que les nouveaux cas pourraient probablement grimper à environ 20 000 par jour d’ici la semaine prochaine avant que les nouvelles mesures n’aient un impact.

Blatny a déclaré que les gens devront porter des masques à l’extérieur tout le temps dans les villes et au travail.

Au milieu d’une poussée de la variante identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, sur les 7 176 patients COVID-19 dans les hôpitaux tchèques jeudi, un record de 1 531 nécessitait des soins intensifs.

Une autre variante potentiellement dangereuse détectée pour la première fois en Afrique du Sud a également été confirmée dans le pays cette semaine.

Pour aider le système de santé en difficulté et éviter un effondrement, le gouvernement a discuté avec l’Allemagne et la Pologne des options pour envoyer les patients tchèques COVID-19 dans leurs hôpitaux pour traitement alors que les cliniques locales atteignent leurs limites.

La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens est passée au cours des deux dernières semaines de 68,83 nouveaux cas pour 100000 personnes le 11 février à 99,94 jeudi, le pire taux par habitant au monde, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. .

La nation de 10,7 millions d’habitants a eu plus de 1,2 million de cas confirmés avec près de 20 000 décès.

Dans une tentative de relancer le programme de vaccination, la République tchèque a contacté les pays de l’UE et d’autres pour leur demander des vaccins pour lesquels ils n’ont pas d’utilisation immédiate.

Babis a déclaré que la France avait accepté d’envoyer 100 000 doses d’ici la mi-mars. Quelque 5 000 doses de Moderna ont été données par Israël, un proche allié.

Les Tchèques avaient administré 623 820 tirs jeudi.

Le gouvernement commencera également à exiger des tests de masse sur les employés des entreprises et à prolonger la quarantaine requise de 10 à 14 jours pour répondre aux spécificités des nouvelles variantes qui sont plus infectieuses.