La République tchèque élimine les États-Unis et atteint les demi-finales de la Coupe Billie Jean King

SÉVILLE, Espagne — Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont propulsé la République tchèque en demi-finale de la Coupe Billie Jean King en battant le duo américain Danielle Collins et Taylor Townsend 6-3, 7-5 lors de leur match décisif en double vendredi.

Siniakova et Krejcikova ont réalisé une remontée 2-1 contre l’équipe américaine sur le terrain dur couvert de Séville pour éliminer les Américaines. Les Tchèques affronteront le Canada en demi-finale samedi. L’Italie affrontera la Slovénie dans l’autre demi-finale sur terrain dur couvert à Séville.

“Les Etats-Unis étaient là, attendant juste le moment de la victoire”, a déclaré le capitaine tchèque Petr Pala. “Cela a été révélé et cela aurait pu se passer dans un sens ou dans l’autre, mais nous avons une équipe de double de classe mondiale.”

Krejcikova, la championne de Roland-Garros 2021, s’est également associée à Siniakova pour remporter sept titres majeurs en double, dont l’Open d’Australie de cette année. Leur pedigree de champion s’est manifesté par une performance dominante qui comprenait la conversion de six des huit balles de break.

“J’étais très heureuse lorsque nous avons scellé le point gagnant aujourd’hui”, a déclaré Siniakova, avant de parler de son succès continu avec Krejcikova.

“Tout le monde veut nous battre, et ils viennent et essaient de trouver des choses. Je ne dirais pas que notre partenariat est naturel. Il faut juste travailler dur et nous aimons tous les deux nous entraîner et essayer de nous améliorer, ce qui est une grande partie. “

Siniakova avait commencé la journée en perdant contre Collins, qui a remporté son premier match en simple 6-3, 6-2 pour donner aux États-Unis une avance de 1-0 dans un match pour décider quelles équipes passeraient du groupe A. Mais la championne de Wimbledon, Marketa Vondrousova. a ramené les Tchèques à égalité à 1-1 après avoir écarté Sofia Kenin 6-1, 6-1.

C’était la dernière apparition de la capitaine américaine Kathy Rinaldi, qui sera remplacée par Lindsay Davenport après avoir dirigé l’équipe pendant sept ans, le quatrième plus long mandat de l’histoire de l’équipe.

“J’ai adoré mon poste de capitaine. Cela va beaucoup me manquer”, a déclaré Rinaldi. “Je disais: ‘Ce qui se passe à la Coupe Billie Jean King reste à la Coupe Billie Jean King.’ Donc je ne dévoile rien.”

Ce sont les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la compétition : les États-Unis ont le plus de titres avec 18 et les Tchèques la deuxième avec 11. Mais les Tchèques ont désormais remporté leurs trois dernières confrontations contre les Américains.

Les Américains étaient privés de leurs deux joueurs les mieux classés. La n°3 Coco Gauff et la n°5 Jessica Pegula ont toutes deux participé à la finale de la WTA au Mexique, qui s’est terminée juste avant la Coupe Billie Jean King.

Les États-Unis ont battu la Suisse, championne en titre, lors de son premier match de phase de groupes jeudi.

Le Canada a progressé en remportant ses deux matchs contre l’Espagne et la Pologne dans le groupe C plus tôt cette semaine.

La Slovénie a atteint les demi-finales pour la première fois malgré sa défaite 2-1 contre le Kazakhstan.

La Slovénie a terminé en tête du Groupe B grâce au meilleur bilan de sets victoires-défaites des trois équipes après que la Slovénie, le Kazakhstan et l’Australie aient tous terminé avec un bilan de 1-1 et avec trois victoires chacun.

“C’est assez incroyable que nous soyons ici”, a déclaré la Slovène Kaja Juvan, dont la victoire 6-1, 6-0 contre Anna Danilina a contribué à la qualification de son équipe. “Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait rêvé d’une demi-finale.”

La France a battu l’Allemagne 3-0, les deux ayant déjà été éliminées dans le groupe D, où l’Italie, vainqueur, s’est qualifiée après avoir battu ses deux rivaux plus tôt cette semaine.

La Française Clara Burel a battu Laura Siegemund 6-4, 6-3, tandis que l’Allemande Tatjana Maria a dû abandonner son match contre Varvara Gracheva.