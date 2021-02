La République tchèque abandonne son projet de réouverture des magasins et impose le DOUBLE masquage en public

Invoquant une augmentation continue des cas de Covid-19, le gouvernement tchèque a abandonné son projet de rouvrir des magasins «non essentiels» la semaine prochaine. Il a également intensifié son jeu de masquage, exhortant les gens à porter deux masques chirurgicaux ou un respirateur en public.

Les magasins, qui devraient rouvrir lundi, ne seront pas autorisés à le faire, ont déclaré vendredi des responsables tchèques à l’issue d’une réunion du gouvernement sur la lutte contre la pandémie.

«La situation pandémique n’est pas bonne, la variante britannique se propage toujours. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas ouvrir de magasins fermés pour le moment ». le ministre de l’Industrie du pays, Karel Havlicek déclaré sur Twitter.

La réouverture de « non essentiel » Cependant, les magasins seront à nouveau débattus par le gouvernement la semaine prochaine.

La République tchèque a été durement touchée par la pandémie en cours, enregistrant plus de 1,1 million de cas et près de 19 000 décès – ce qui signifie en fait qu’un dixième des 10,7 millions d’habitants du pays a été infecté. Il a également actuellement le pire taux d’infection d’Europe, signalant 968 nouveaux cas pour 100 000 personnes sur une base de deux semaines, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Cherchant à enrayer la propagation en cours, le gouvernement est également sur le point de resserrer les règles de masquage, a révélé le ministre de la Santé Jan Blatny. À partir de lundi, les habitants du pays devront porter des respirateurs ou deux masques chirurgicaux dans les espaces publics à fort trafic, comme les transports en commun.

«Il ne sera pas possible de considérer différents tissus fabriqués par nos soins comme une protection suffisante», a déclaré le ministre, ajoutant qu’une liste complète des lieux relevant de la nouvelle règle sera dévoilée lundi.

Les ministres ont averti que des mesures plus restrictives sont nécessaires, craignant un effondrement complet du système de santé qui a du mal à accueillir des patients atteints de coronavirus.

Vendredi matin, seulement 14% des unités de soins intensifs et de haute dépendance étaient disponibles dans tout le pays, dont seulement 149 lits pour les patients atteints de Covid-19. Plus tôt cette semaine, Blatny a averti que les hôpitaux tchèques pourraient être complètement submergés de patients en seulement deux ou trois semaines.

