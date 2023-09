La République dominicaine va fermer toutes ses frontières avec Haïti suite à un différend concernant un canal

DAJABON, République dominicaine (AP) — Le président de la République dominicaine a annoncé jeudi qu’il fermerait toutes les frontières avec son voisin Haïti à partir de vendredi dans le cadre d’un différend concernant un canal du côté haïtien qui utiliserait l’eau d’une rivière le long de leur frontière.

Le président Luis Abinader a déclaré que les frontières aériennes, maritimes et terrestres fermeraient vendredi à 6 heures du matin, heure locale, et resteraient fermées « jusqu’à ce que cela soit nécessaire », signalant que les pourparlers de dernière minute entre les pays n’ont pas réussi à empêcher cette fermeture. Il s’agit d’une décision rare pour la République dominicaine et qui pourrait avoir un impact sur les économies des deux pays, même si elle sera plus durement ressentie en Haïti.

La fermeture est une réponse au creusement d’un canal par un groupe d’agriculteurs du côté haïtien qui cible les eaux de la rivière Massacre, qui longe la frontière partagée par les deux pays sur l’île d’Hispaniola.

L’International Crisis Group a déclaré que les travaux sur le canal avaient été suspendus depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, et qu’ils avaient repris sur la base de l’inaction du gouvernement haïtien, « qui n’a pas répondu aux problèmes créés par la sécheresse dans le secteur agricole ». zone de la plaine du Maribaroux.

L’organisation n’a trouvé aucune preuve « suggérant qu’il y ait derrière elle des hommes politiques importants ou des hommes d’affaires puissants, comme le prétend le gouvernement dominicain », selon le consultant latino-américain et caribéen Diego Da Rin.

Abinader a suspendu ces derniers jours la délivrance de visas aux Haïtiens et fermé la frontière près de la ville de Dajabon, dans le nord du pays, paralysant une bouée de sauvetage économique essentielle pour les Haïtiens qui y achètent et y vendent des marchandises plusieurs fois par semaine. Ceux qui vivent en Haïti mais travaillent en République dominicaine traversent également quotidiennement la frontière.

« Ils souffrent beaucoup ici à Dajabon, et en Haïti aussi, car il y a beaucoup de marchandises qui se gâtent », a déclaré l’homme d’affaires haïtien Pichelo Petijon. « Il y a des millions de dollars de pertes. »

Abinader a accusé Haïti d’avoir tenté de détourner l’eau de la rivière Massacre et a déclaré que cela affecterait les agriculteurs dominicains et l’environnement. La rivière doit son nom à un affrontement sanglant entre les colonisateurs français et espagnols dans les années 1700, et elle a également été le théâtre d’un massacre d’Haïtiens par l’armée dominicaine en 1937.

Mercredi, le ministère haïtien des Affaires étrangères a déclaré qu’il rencontrait des responsables dominicains en République dominicaine pour discuter de la situation. Le gouvernement dominicain a déclaré jeudi que la réunion en était à sa deuxième journée, mais n’a fourni aucun détail. La réunion se poursuivait lorsqu’Abinader a annoncé qu’il fermerait toutes les frontières à partir de vendredi.

Par ailleurs, Jean Brévil Weston, chef d’un groupe d’agriculteurs près de la frontière, a été cité par la radio haïtienne Magik9, disant qu’il n’arrêterait pas les travaux sur le canal.

«C’est le canal ou la mort», aurait-il déclaré. « Nous sommes prêts à être enterrés au bord du canal. »

Le bureau du Premier ministre haïtien Ariel Henry a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire dans l’immédiat.

Claude Joseph, ancien Premier ministre d’Haïti et aspirant candidat à la présidentielle, a déclaré que les fouilles ne violaient aucun accord ou traité entre les deux pays et a exhorté les travailleurs à continuer de travailler sur le projet. Joseph s’est déjà heurté à Abinader sur une question sans rapport, ce qui a incité le président dominicain à l’interdire de son pays.

Abinader a également annoncé jeudi l’interdiction de neuf autres Haïtiens, pour la plupart d’anciens responsables du gouvernement et d’une personne qui, selon lui, était responsable du soutien au projet de canal.

Une file d’attente se formait déjà jeudi à la ville frontalière dominicaine de Dajabon, avec des centaines de personnes cherchant à entrer en Haïti pour diverses raisons, beaucoup avec de lourds sacs en équilibre sur la tête ou des valises à la main. Les autorités dominicaines n’ouvraient la porte que trois fois par jour, et uniquement pour les passages vers Haïti.

Parmi ceux qui attendaient de traverser se trouvait la vendeuse haïtienne Dieuvelaie Bernard, 27 ans, qui vendait des vêtements en République dominicaine et a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi la frontière à Dajabon était fermée.

« Pourquoi cela se produit-il, si tout le monde vient ici pour travailler ? » dit-elle.

Bernard a souligné l’importance de la construction du canal : « Il n’y a que du riz, rien d’autre. »

Également dans la file d’attente se trouvait un Haïtien de 47 ans qui s’appelait uniquement Egnel et qui a déclaré qu’il travaillait dans une ferme de bananes en République dominicaine. Il a déclaré qu’il devait retourner en Haïti pour y emmener une de ses filles à l’hôpital et qu’il était prêt à prendre le risque de ne pas pouvoir reprendre son travail.

« Mon objectif est de prendre soin de ma fille », a-t-il déclaré.

Après qu’Abinader soit devenu président en août 2020, il a cherché à arrêter le flux de migrants haïtiens vers la République dominicaine ces dernières années et a expulsé des dizaines de milliers d’Haïtiens et de personnes d’origine haïtienne. Son administration a également commencé les travaux sur un mur de 190 kilomètres le long de la frontière haïtienne.

___

Coto a rapporté de San Juan, Porto Rico.

Martín Adames Alcántara et Dánica Coto, Associated Press