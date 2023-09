La République Dominicaine va fermer toutes ses frontières avec Haïti dans le cadre d’un différend concernant un canal

Le président Luis Abinader a déclaré que les frontières aériennes, maritimes et terrestres fermeraient vendredi à 6 heures du matin, heure locale, et resteraient fermées « jusqu’à ce que cela soit nécessaire », signalant que les pourparlers de dernière minute entre les pays n’ont pas réussi à empêcher cette fermeture. Il s’agit d’une décision rare pour la République dominicaine et qui pourrait avoir un impact sur les économies des deux pays, même si elle sera plus durement ressentie en Haïti.