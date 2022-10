La République dominicaine sévit à la frontière au milieu du chaos en Haïti

LA HAVANE (AP) – Alors qu’Haïti sombre rapidement dans le chaos, son voisin insulaire, la République dominicaine, a répondu par la répression des migrants et un renforcement militaire qui, selon le gouvernement, «garantira la sécurité des frontières».

Mais certains craignent que ces mesures ne fassent qu’approfondir la xénophobie de longue date contre les migrants haïtiens et nuire aux économies des deux pays.

Dimanche, le président dominicain Luis Abinader a annoncé le plus gros achat de matériel militaire du pays depuis 1961 – six hélicoptères, dix avions, 21 véhicules blindés et quatre camions anti-émeute.

Si des troupes internationales sont envoyées en réponse à un appel du gouvernement haïtien à l’aide contre les gangs, « nous fermerions et bloquerions la frontière. … Il est très dangereux pour l’intégrité de la République dominicaine d’accueillir des demandeurs d’asile dans le pays », a déclaré Abinader lors d’une conférence de presse.

Les responsables dominicains ont également annoncé qu’ils envisageraient à l’avenir des contrôles migratoires encore plus importants à la frontière haïtienne.

Les tensions mijotent depuis longtemps entre les deux nations, qui partagent une frontière de plus de 240 milles sur l’île d’Hispaniola.

La crise d’Haïti a été exacerbée par l’assassinat en 2021 de l’ancien président haïtien Jovenel Moïse et les gangs ont gagné en puissance face à un gouvernement faible. Cela a provoqué une fuite massive de migrants et la République dominicaine est progressivement devenue plus dure avec ses politiques migratoires et frontalières.

L’une de ses actions les plus drastiques a été de commencer la construction d’un mur de style Trump le long de la frontière.

Les leaders de l’aide aux migrants comme William Charpantier Blanco, chef du Comité national pour les migrants et les réfugiés dans la capitale de Saint-Domingue, ont déclaré que les groupes anti-migrants se sont renforcés grâce aux nouvelles politiques.

“La situation migratoire en République dominicaine n’a jamais été bonne, mais au cours des deux dernières années, elle s’est bien aggravée”, a-t-il déclaré. “Avec la crise économique et politique que traverse Haïti, le gouvernement dominicain a eu des mesures massives de répression des expulsions.”

Charpantier Blanco a également noté que les migrants étaient pour la plupart des Haïtiens de la classe ouvrière, mais maintenant son organisation voit une vague croissante de fuite de la classe moyenne et de l’élite.

L’un des gangs les plus puissants d’Haïti – ainsi que des manifestants antigouvernementaux – ont assiégé les principaux approvisionnements en carburant à Port-au-Prince, provoquant des pénuries non seulement de carburant, mais aussi d’eau et d’autres fournitures de base. Abinader a précédemment décrit l’agitation d’Haïti comme une “guerre civile de faible intensité”.

En conséquence, le Conseil de sécurité de l’ONU examine une demande du gouvernement haïtien d’envoyer des troupes étrangères pour pacifier les gangs, ou du moins alléger le blocus.

Le désordre a amplifié les craintes de nombreux Dominicains comme Paterno Valenzuela que la violence des gangs puisse s’infiltrer dans leur propre pays.

Valenzuela, 56 ans, est un agriculteur le long de la ville frontalière d’Elias Pina, et a déclaré que même s’il n’a pas vu de recrudescence de la violence dans sa région, il “se prépare parce que cette crise en Haïti est vraiment grave”.

L’agriculteur dominicain a décrit avoir vu de grands groupes de migrants grimper à travers les montagnes fuyant le pays et s’est dit préoccupé par l’augmentation de la contrebande comme l’essence traversant la frontière. Il a dit qu’il soutiendrait une intervention étrangère si cela devait arriver.

Pourtant, le pays des Caraïbes pourrait perdre beaucoup s’il devait fermer sa frontière.

Officiellement, quelque 750 millions de dollars sont exportés chaque année de la République dominicaine vers Haïti, le troisième partenaire commercial du pays. Plus de 400 millions de dollars supplémentaires de produits sont échangés de manière informelle entre les deux pays, selon une étude de 2017 de la Banque centrale dominicaine.

La ville de Valenzuela est l’une des nombreuses économies frontalières qui sont intrinsèquement liées au pays voisin, dépendant des acheteurs haïtiens comme source de revenus de base.

“Toutes ces villes (à la frontière) dépendent du marché haïtien”, a-t-il déclaré.

L’écrivain d’Associated Press, Martin Jose Adames Alcantara, a contribué à ce rapport depuis Saint-Domingue.

Megan Janetsky, L’Associated Press