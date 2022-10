La République dominicaine sévit à la frontière au milieu du chaos en Haïti

Dimanche, le président dominicain Luis Abinader a annoncé le plus gros achat de matériel militaire du pays depuis 1961 – six hélicoptères, dix avions, 21 véhicules blindés et quatre camions anti-émeute.

La crise d’Haïti a été exacerbée par l’assassinat en 2021 de l’ancien président haïtien Jovenel Moïse et les gangs ont gagné en puissance face à un gouvernement faible. Cela a provoqué une fuite massive de migrants et la République dominicaine est progressivement devenue plus dure avec ses politiques migratoires et frontalières.