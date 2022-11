La République dominicaine rejette les critiques sur les déportations d’Haïti

LA HAVANE (AP) – La République dominicaine a déclaré qu’elle “rejette profusément” la dénonciation de sa répression contre les migrants haïtiens par un nombre croissant de pays et d’agences de défense des droits de l’homme.

Au milieu des troubles qui s’intensifient en Haïti en raison d’un blocage des approvisionnements en carburant par des gangs et d’une épidémie de choléra, les autorités dominicaines ont intensifié l’application des frontières et les déportations d’Haïtiens, ce qui, selon elles, est crucial pour la sécurité nationale.

Les autorités disent avoir expulsé 43 900 migrants, principalement des Haïtiens, entre juillet et octobre. Rien qu’en septembre et octobre, le nombre d’expulsions a bondi d’environ 50 %.

Les actions du gouvernement ont suscité de vives critiques ces dernières semaines de la part d’Haïti, du chef des droits de l’homme de l’ONU et des États-Unis.

Samedi, l’ambassade des États-Unis dans la capitale de Saint-Domingue a envoyé un avertissement indiquant que les autorités dominicaines de l’immigration “ont mené des opérations généralisées” pour détenir en grande partie des migrants haïtiens qui, selon elles, se trouvent illégalement dans le pays.

“Il y a des rapports selon lesquels des détenus sont détenus dans des centres de détention surpeuplés, sans possibilité de contester leur détention et sans accès à la nourriture ou aux toilettes, parfois pendant des jours, avant d’être libérés ou expulsés vers Haïti”, a écrit l’ambassade.

L’ambassade a également averti que les actions du gouvernement pourraient poser un problème aux Américains à la peau foncée et aux Afro-Américains voyageant en République dominicaine.

Contrairement à l’ONU et à Haïti, cependant, les États-Unis n’ont pas explicitement demandé au pays d’arrêter les expulsions. L’administration du président Joe Biden a défendu sa propre pratique de déportation et d’expulsion des migrants haïtiens arrivant à sa frontière sud, malgré les vives critiques des organisations de défense des droits humains.

Le ministère dominicain des Relations extérieures a riposté aux critiques dimanche, affirmant que le gouvernement américain n’avait “aucune preuve” d’une quelconque violation systématique des droits de l’homme. Il a également dénoncé ce qu’il a qualifié de manque de soutien international pour gérer la migration en provenance d’Haïti.

“Le gouvernement dominicain n’aurait jamais pu imaginer qu’il y aurait une insinuation aussi dure à propos de notre pays”, a écrit le ministère, “et encore moins de la part d’un allié qui a fait l’objet d’accusations de traitement xénophobe et raciste des migrants, y compris dans certaines parties de son territoire”. propre population ».

Les tensions alimentées par la migration mijotent depuis des années entre Haïti et la République dominicaine, qui partagent une frontière de 240 milles (390 kilomètres) sur l’île d’Hispaniola. Mais ils n’ont fait que s’approfondir depuis l’assassinat en 2021 du président haïtien Jovenel Moïse, qui a plongé dans le chaos une Haïti déjà en crise.

Depuis lors, les déportations de la République dominicaine se sont multipliées et le gouvernement du pays a de plus en plus militarisé sa frontière, commençant même la construction d’un mur frontalier.

La semaine dernière, le président Luis Abinader a qualifié la récente demande du chef des droits de l’homme de l’ONU de mettre fin aux expulsions “inacceptable et irresponsable”. Il a déclaré que son pays “a été plus touché” par les problèmes d’Haïti et la migration constante et “plus solidaire que tout autre pays dans le monde”.

« Vous ne pouvez rien demander de plus à la République dominicaine. … Nous allons continuer les déportations et la semaine prochaine nous allons les augmenter », a-t-il déclaré.

