La République dominicaine ferme toutes ses frontières avec Haïti alors que les tensions montent sur l’île que partagent les deux pays

DAJABON, République dominicaine (AP) — La République dominicaine a fermé vendredi toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti dans le cadre d’un différend concernant la construction d’un canal sur le sol haïtien qui puise dans une rivière partagée, alors que des soldats dominicains armés patrouillaient aux points d’entrée et aux militaires. les avions rugissaient au-dessus de nous.

Les vols ont été annulés et les villes frontalières qui regorgeaient habituellement de vendeurs et d’Haïtiens traversant quotidiennement pour travailler en République dominicaine ont été maîtrisées. Du côté haïtien, des foules se sont rassemblées à l’ombre des arbres pour observer la scène vendredi. A proximité, un drapeau blanc flottait au vent sous un drapeau haïtien en signe de paix.

On ne sait pas exactement combien de temps durera cette rare fermeture des frontières, le président dominicain Luis Abinader ayant déclaré que la mesure resterait en vigueur « aussi longtemps que nécessaire ». Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré dans un communiqué que le projet de canal viole un traité de 1929 et « doit être interrompu immédiatement avant de poursuivre tout autre dialogue ».

La crise diplomatique a commencé plus tôt ce mois-ci lorsque les travailleurs haïtiens ont repris la construction d’un canal près de la rivière Massacre qui longe la frontière, pour aider à atténuer la sécheresse qui a frappé la plaine de Maribaroux en Haïti. La rivière doit son nom à un affrontement sanglant entre les colonisateurs espagnols et français au XVIIIe siècle et a été le théâtre d’un massacre d’Haïtiens par l’armée dominicaine en 1937.

Abinader affirme que le canal détournera l’eau et affectera négativement les agriculteurs dominicains et l’environnement environnant, tandis que le gouvernement haïtien insiste sur le fait que la construction du canal relève de son droit souverain de décider comment utiliser ses ressources naturelles.

La fermeture représentera un coup économique important pour les deux pays qui partagent l’île d’Hispaniola, même si Haïti devrait le ressentir plus durement.

« C’est vraiment une mesure très drastique qui n’a de sens économique ni pour la République dominicaine ni pour Haïti », a déclaré Diego Da Rin de l’International Crisis Group. « Cela aura clairement de très mauvaises conséquences économiques en République dominicaine et aggravera très probablement la situation humanitaire, principalement dans les zones proches de la frontière. »

Haïti est le troisième partenaire commercial de la République dominicaine, avec 1 milliard de dollars d’exportations vers Haïti l’année dernière et 11 millions de dollars d’importations, selon le Centre d’exportation et d’investissement de la République dominicaine.

Parallèlement, une étude de la Banque centrale de la République dominicaine a révélé que 430 millions de dollars de commerce frontalier informel ont été réalisés en 2017 entre les deux pays. Sur ce montant, plus de 330 millions de dollars étaient constitués d’exportations vers Haïti.

Les responsables des deux pays se sont rencontrés mercredi pour discuter de la situation, et se rencontraient encore jeudi lorsqu’Abinader a annoncé qu’il fermerait toutes les frontières vendredi, incitant le gouvernement haïtien à critiquer ce qu’il a qualifié de décision « unilatérale ».

Da Rin a qualifié les actions d’Abinader de réaction excessive et a noté qu’il avait confirmé le mois dernier qu’il se présentait à la réélection et semblait adopter une position ferme sur la migration. « Peut-être qu’Abinader pense que c’est une façon de se présenter comme un leader nationaliste fort qui sera le seul… capable de vraiment arrêter « l’invasion haïtienne », comme il appelle toujours l’afflux migratoire croissant.

Vendredi, le Groupe de soutien aux rapatriés et aux réfugiés d’Haïti a condamné les démarches d’Abinader et a déclaré que les travaux du canal devaient se poursuivre.

« La fermeture de la frontière aura de lourdes conséquences pour les migrants haïtiens », a déclaré la coordinatrice Ketia Bronté.

Elle a averti que de plus en plus de personnes traverseraient illégalement la frontière et que le nombre de cas de traite des êtres humains et de contrebande allait probablement augmenter.

« Haïti et la République dominicaine sont deux nations dont l’histoire est étroitement liée », a-t-elle déclaré. « Leur destin est lié au fait de vivre ensemble sur une île. »

Abinader a annoncé cette semaine qu’il avait cessé de délivrer des visas aux Haïtiens et fermé la frontière près de la ville de Dajabon. Il a également fait pression pour limiter le nombre d’Haïtiens migrant vers la République dominicaine et en a expulsé des dizaines de milliers, ainsi que ceux d’origine haïtienne. Bronté a noté qu’au cours du seul mois d’août, quelque 22 000 Haïtiens ont été expulsés, soit le double du nombre mensuel habituel.

La République dominicaine a également commencé à construire un mur de 190 kilomètres le long de la frontière haïtienne, annoncée au début de l’année dernière.

Coto a rapporté de San Juan, Porto Rico. Le vidéaste d’Associated Press Pierre-Richard Luxama à Port-au-Prince, Haïti, a contribué.

Martín Adames Alcántara et Dánica Coto, Associated Press