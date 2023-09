La République dominicaine ferme sa frontière avec Haïti, attisant encore les tensions

Commentez cette histoire Commentaire

PORT-AU-PRINCE, Haïti — La République dominicaine avait déjà commencé à construire un mur à sa frontière avec Haïti. Ensuite, il a réprimé l’immigration, expulsant des dizaines de milliers d’Haïtiens vers leur pays pauvre et ravagé par les gangs. Aujourd’hui, la frontière est entièrement fermée. Le président Luis Abinader a annoncé que la République dominicaine fermerait toutes ses frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti à partir de vendredi matin, au milieu d’un différend latent sur les projets d’Haïti de construire un canal sur une rivière qui sépare les deux pays.

L’annonce de jeudi après-midi aggrave considérablement les tensions entre les deux nations, qui partagent l’île caribéenne d’Hispaniola et une longue histoire de relations tendues. La fermeture de la seule frontière terrestre d’Haïti menace d’aggraver la crise économique dans un pays qui lutte déjà pour éviter l’effondrement.

La République dominicaine est l’un des plus grands partenaires commerciaux d’Haïti, et des centaines de millions de dollars d’affaires formelles et informelles ont lieu chaque année le long de la frontière.

Un porte-parole du Premier ministre haïtien Ariel Henry n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

William O’Neill, l’expert de l’ONU sur les droits de l’homme en Haïti, a averti cette semaine que le pays, souffrant d’une spirale de violence des gangs, de niveaux records de faim et de institutions étatiques fragiles, était « presque totalement en panne » – une situation qui met fin au conflit. la frontière ne ferait qu’empirer.

« Ce serait presque un désastre pour l’économie d’Haïti », a déclaré mercredi O’Neill au Wilson Center à Washington.

Les responsables dominicains affirment que le projet de canal au large de la rivière Massacre violerait un traité de 1929 qui régit l’utilisation juste et équitable des voies navigables le long de leur frontière commune. En vertu de ce traité, les deux pays peuvent utiliser équitablement ces eaux pour l’irrigation, l’industrie et l’agriculture, mais ne peuvent pas modifier leur « cours naturel ».

Abinader, qui cherche à être réélu président l’année prochaine, a déclaré qu’il activait les troupes pour faire respecter la fermeture. Il a qualifié le projet de canal d’« absurde ».

« Il s’agit d’une construction totalement inadéquate, sans aucun type d’ingénierie », a-t-il déclaré. « C’est une provocation que ce gouvernement ne va pas accepter. »

Certaines parties de la frontière étaient déjà fermées et Abinader avait menacé de bloquer le reste si les deux pays ne parvenaient pas à un accord sur le canal. L’ambassade américaine à Saint-Domingue a averti cette semaine les citoyens américains que si la frontière était fermée, le gouvernement américain ne serait pas en mesure de faciliter l’entrée dans le pays depuis Haïti.

Dès jeudi, la principale compagnie aérienne proposant des vols entre les deux pays a annoncé qu’elle suspendait ses voyages. Les bus qui traversent la frontière ont également interrompu leurs opérations.

Abinader a déclaré qu’il continuerait à discuter avec le gouvernement haïtien dans l’espoir de parvenir à un accord, mais il prévoit de maintenir la frontière fermée aussi longtemps que nécessaire.

La République dominicaine renvoie des enfants et des migrantes enceintes en Haïti

« Comme vous le savez, le gouvernement haïtien a un problème de contrôle sur son territoire », a déclaré Abinader. « Et si les choses sont incontrôlables là-bas, elles le seront pour le gouvernement haïtien, mais elles ne le seront pas pour le gouvernement de la République dominicaine. »

Les responsables dominicains ont déclaré cette semaine que la construction du canal avait été encouragée par des dirigeants d’entreprises et des hommes politiques qui n’avaient pas le soutien du gouvernement haïtien. Les responsables ont déclaré dans un communiqué que le gouvernement haïtien est incapable de résoudre les conflits internes alors que les organisations criminelles prennent le contrôle du pays.

« Il ne fait aucun doute que ce projet unilatéral est promu par des agents haïtiens dans l’intention de nuire à leur propre gouvernement et de générer un conflit avec notre pays », ont-ils déclaré.

Haïti était déjà le pays le plus pauvre de l’hémisphère avant l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Depuis lors, une grande partie du pays a sombré dans l’anarchie, avec des gangs contrôlant ses villes et bloquant l’aide humanitaire désespérément nécessaire. Les Nations Unies ont averti qu’Haïti était au bord de la famine. Le retour du choléra, qui a tué plus de 10 000 personnes après le séisme de Port-au-Prince en 2010, a encore aggravé la situation.

Les crises croissantes en Haïti ont poussé des milliers de réfugiés à traverser la frontière vers son voisin plus prospère, un pays avec une longue histoire de xénophobie contre les immigrants haïtiens.

Abinader a répondu à l’afflux de ces derniers mois en expulsant des milliers d’Haïtiens, dont des centaines de femmes enceintes et de mineurs non accompagnés, en violation apparente des conventions internationales et des accords bilatéraux.

La République Dominicaine, avec une population de 11 millions d’habitants, abrite plus de 500 000 Haïtiens. Le pays a expulsé plus de 170 000 personnes en 2022, selon les données gouvernementales, soit plus du double du nombre de l’année précédente. La plupart étaient des Haïtiens.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a condamné jeudi le traitement réservé aux femmes haïtiennes enceintes et post-partum en République dominicaine. Lorsqu’ils recherchent des soins médicaux, a indiqué l’agence, ils sont victimes d’intimidation, de détention et d’expulsion. Les agents de l’immigration ont effectué des descentes dans les hôpitaux publics de Saint-Domingue et d’autres régions du pays, et des femmes haïtiennes auraient été arrêtées lors de visites médicales, ont indiqué des responsables de l’ONU. Certains ont été expulsés immédiatement, sans possibilité de faire appel.

Le départ des sénateurs laisse Haïti sans gouvernement élu

La rivière Massacre est elle-même un symbole de l’histoire des relations épineuses entre les deux pays. Il doit son nom à une bataille du XVIIIe siècle entre colons européens, mais il est surtout connu aujourd’hui comme le site du massacre de milliers d’Haïtiens en 1937 ordonné par le dictateur dominicain de l’époque, Rafael Trujillo.

« Les relations haïtiano-dominicaines portent une haute charge politique dans les pays voisins », a écrit cette semaine le journal national haïtien Le Nouvelliste, « et suscitent de fortes émotions en Haïti, au point d’unir tous les Haïtiens dans la défense de leur patrie commune. Il existe de lourdes disputes historiques et une véritable interpénétration entre les deux peuples qui se partagent l’île. Le journal appelle à « la modération et des explications diplomatiques ».

L’avocat haïtien Maismy-Mary Fleurant, ancien officier du Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a qualifié la fermeture de la frontière d’« acte agressif et hostile envers un État voisin avec lequel nous partageons une île et avec lequel nous ne sommes pas en guerre ».

Fleurant, qui était consultant auprès de l’ambassade d’Haïti en République dominicaine lors d’un conflit sur le fleuve en 2021, a déclaré que « l’ensemble de l’État dominicain capitalise sur les sentiments anti-haïtiens » pour obtenir du soutien avant les élections générales de l’année prochaine.

« Ces actions ne sont pas motivées par des préoccupations concernant le droit international », a-t-il déclaré au Washington Post, « mais plutôt par des politiciens locaux visant à démontrer qui peut être le plus farouchement anti-haïtien. Malheureusement, les Haïtiens subissent systématiquement le poids de ces manœuvres politiques locales.

Les différends concernant le canal, qui permettra d’irriguer plus de 7 400 acres de terres dans la plaine de Maribaroux en Haïti une fois achevé, ont déjà éclaté.

Le projet a été demandé par les agriculteurs locaux il y a dix ans, a déclaré Fleurant au Washington Post, mais il a fallu attendre 2018 pour que les travaux commencent. Après des problèmes de paiement avec le cabinet de conseil qui supervisait le projet, le gouvernement haïtien a fait appel à une entreprise cubaine pour prendre le relais en 2019.

En 2021, les responsables haïtiens et dominicains ont signé une déclaration commune établissant un groupe technique binational chargé de gérer les ressources en eau le long de leur frontière commune. Ils ont déclaré que les travaux commencés sur le canal constituaient un projet de collecte d’eau qui ne « consistait pas en un détournement du lit de la rivière » et ne violait pas le traité de 1929.

Les travaux sur le canal ont cessé plus tard cette année-là après l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse à son domicile situé dans les collines au-dessus de Port-au-Prince en juillet. Près de 65 pour cent des travaux sur le canal ont été achevés, a déclaré Fleurant, et les agriculteurs locaux ont repris la construction cette année.

Fleurant a déclaré que les Dominicains utilisent le fleuve « de manière excessive et exploitante », en construisant des canaux, des aqueducs et d’autres structures qui réduisent considérablement le débit de l’eau et laissent les Haïtiens avec suffisamment d’eau pour l’agriculture et l’irrigation.

« Il semble que les nationalistes dominicains croient qu’ils ont un droit absolu sur le fleuve simplement parce qu’il prend sa source en République dominicaine », a-t-il déclaré. « Cette perspective contredit les traités bilatéraux signés par les deux États et le droit international. »