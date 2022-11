La République dominicaine a expulsé 1800 enfants vers Haïti sans leurs parents

CNN

Des centaines d’enfants ont été expulsés de la République dominicaine sans leurs parents, selon l’UNICEF, au milieu d’une vaste campagne gouvernementale visant à expulser les migrants sans papiers présumés du pays.

L’Agence des Nations Unies pour l’enfance a reçu au moins 1 800 enfants non accompagnés livrés par les autorités dominicaines de l’immigration en Haïti depuis le début de l’année, a déclaré lundi un porte-parole à CNN.

Beaucoup arrivent sans papiers d’identité et sont “expédiés” dans le pays au milieu des déportés adultes, a également déclaré le porte-parole – soulevant la question de savoir comment les autorités dominicaines ont vérifié qu’ils appartenaient à Haïti.

De retour en République dominicaine, qui partage l’île d’Hispaniola avec Haïti, les centres de détention pour migrants détiennent parfois des parents sans enfants.

« Une femme avait un sac à langer avec elle, mais pas le bébé. [Immigration agents] lui avait dit qu’elle ne pouvait pas porter son bébé avec elle et qu’ils l’apporteraient dans le bus – mais ils n’ont pas amené le bébé dans le bus », a déclaré Yoana Kuzmova, chercheuse au Centre de réflexion sur la politique migratoire dominicaine. pour l’observation migratoire et le développement social dans la Caraïbe.

La République dominicaine cherche depuis longtemps à réduire la population haïtienne à l’intérieur de ses frontières. Mais la dernière vague d’expulsions de cette année se déroule avec une rapidité et une ampleur étonnantes, incitant les critiques à accuser le gouvernement de la nation caribéenne de profilage racial, d’exécutions chaotiques et de mépris des droits de l’homme et des familles alors que les agents d’immigration chassent les gens du pays.

L’ambassade des États-Unis en République dominicaine a averti les Noirs et les “Américains à la peau plus foncée” qu’ils risquaient une “interaction accrue” avec les autorités dominicaines dans le cadre de la répression de l’immigration. Dans un communiqué publié samedi, l’ambassade a décrit des “rapports sur le traitement inégal” des citoyens américains en fonction de la couleur de la peau.

Mais le président de la République dominicaine, Luis Abinader, a rejeté les appels à l’arrêt des expulsions, arguant que la République dominicaine soutient déjà Haïti voisin plus que tout autre pays au monde.

CNN a contacté l’institut des migrations de la République dominicaine pour obtenir des commentaires.

Rien qu’en octobre, 14 801 personnes ont été envoyées en Haïti depuis la République dominicaine, selon les registres de l’organisation d’aide haïtienne Groupe d’Appui des Rapatriés et Réfugiés – une moyenne de 477 personnes par jour.

Des vidéos sur les réseaux sociaux semblant montrer que les autorités dominicaines de l’immigration procédaient à des raids ont semé la panique parmi les Haïtiens et les personnes d’origine haïtienne en République dominicaine, même certains résidents légaux disant à CNN qu’ils ont peur de quitter leur domicile.

Dimanche, le ministère haïtien des Communications a appelé son voisin à respecter la “dignité humaine”, citant les “images époustouflantes… qui ont attiré l’attention sur les traitements inhumains et dégradants infligés aux citoyens haïtiens en République dominicaine”.

Le filet de l’immigration a emporté certaines personnes indépendamment de leur nationalité ou de leur statut juridique, selon d’anciens détenus et des experts interrogés par CNN, ainsi que le communiqué de l’ambassade américaine.

Un Haïtien, qui vit et travaille légalement en République dominicaine, a déclaré à CNN que des agents d’immigration ont fait irruption chez lui au milieu de la nuit et ont refusé d’écouter ses arguments.

« Je dormais dans ma maison avec ma famille. À 3 heures du matin (heure locale), un groupe d’agents de l’immigration a défoncé ma porte et m’a arrêté. Ils ne m’ont pas demandé mes papiers ou quoi que ce soit ; ils ne m’ont pas laissé parler », raconte un homme d’origine haïtienne, dont le permis de travail légal était en cours de renouvellement lorsqu’il a été arrêté.

« Ils m’ont juste attrapé et emmené ; Je leur ai dit que j’avais des papiers et ils n’ont même pas écouté », a-t-il ajouté.

Il a été détenu toute la nuit dans des conditions sordides avant d’être relâché le lendemain.

Une vidéo qu’il a secrètement filmée et partagée avec CNN montrait un bâtiment en béton avec des étals étroits remplis de nourriture et noircis de déchets, et une pièce étroite sans lits, où attendaient au moins 15 autres hommes détenus.

« Ils les traitent comme des animaux. Une fois qu’ils les ont mis en prison, ils les y laissent dormir par terre sans les nourrir. Ils ont détruit les papiers des gens et dans certains cas, les gens n’avaient aucune chance de montrer leurs papiers », a déclaré Sam Guillaume, un porte-parole du GARR.

Il a ajouté que son organisation a reçu plusieurs citoyens dominicains en Haïti qui ont été saisis et déportés par erreur.

Les efforts de la République dominicaine pour expulser les personnes d’origine haïtienne du pays remontent à des années.

En 2013, la cour constitutionnelle du pays a statué de manière controversée que les Dominicains nés dans le pays de parents sans papiers devaient être déchus de leur citoyenneté, rendant des dizaines de milliers de personnes apatrides, sans autre pays où vivre.

Connue familièrement sous le nom de « La Sentencia » ou la Sentence, elle « a créé une situation d’apatridie d’une ampleur jamais vue auparavant dans les Amériques », selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

De nombreux migrants haïtiens en République dominicaine comptent sur des permis de résidence à court terme pour rester légalement dans le pays grâce à un «plan de régularisation». Mais Kuzmova, la chercheuse juridique, dit qu’elle entend « encore et encore » qu’ils risquent d’être expulsés en attendant de renouveler ces permis.

«En ce qui concerne les migrants haïtiens, le permis de séjour est valable un an et ils mettent un an pour le renouveler. Donc, la réalité est que si cette personne qui est admissible à un permis est arrêtée dans la rue, elle n’aura pas de document valide sur elle », dit-elle.

«Ce que les gens disent, c’est que lorsque vous êtes récupéré avec une carte expirée, ils la détruisent. Et c’était en gros la preuve que vous aviez d’être dans le plan de régularisation.

Un nouveau décret présidentiel, publié la semaine dernière pour créer une unité d’application de la loi spécialisée dans la lutte contre le squattage, pourrait également être utilisé pour cibler les personnes d’origine haïtienne vivant dans des villages historiques de plantations de canne à sucre connus sous le nom de bateyesqui attirait autrefois un grand nombre de travailleurs migrants.

« Les personnes qui y vivent actuellement sont en grande partie des personnes âgées à la retraite qui travaillaient dans les plantations, et elles n’ont pas de titre de propriété. Cela pourrait donc être une autre façon d’instrumentaliser la police pour faire appliquer les expulsions », a déclaré Kuzmova.

Alors qu’Haïti lutte pour se remettre de crises politiques et sécuritaires interdépendantes, l’ONU a demandé à plusieurs reprises à la République dominicaine de cesser d’y envoyer des personnes.

« La violence armée incessante et les violations systématiques des droits de l’homme en Haïti ne permettent pas actuellement le retour sûr, digne et durable des Haïtiens dans le pays. Je réitère mon appel à tous les pays de la région, y compris la République dominicaine, pour qu’ils mettent fin à la déportation des Haïtiens », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, au début du mois.

Deux jours plus tard, le président de la République dominicaine Luis Abinader a répondu avec dérision, décrivant la déclaration de Turk comme “inacceptable et irresponsable” – et disant qu’il accélérerait plutôt les expulsions.