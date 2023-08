La République de Sacramento recrute le plus jeune athlète professionnel de l’histoire américaine

Il s’appelle Da’vian Kimbrough. Il a 13 ans.

Et son travail est footballeur professionnel.

Cette semaine, la République de Sacramento de la United Soccer League a fait de Kimbrough le plus jeune professionnel de l’histoire des sports d’équipe américains, en le signant pour un contrat complet.

Kimbrough – qui a 13 ans, cinq mois et 13 jours pour être exact – a signé avec l’équipe également connue sous le nom de Republic FC après avoir joué dans sa Youth Academy pendant deux saisons. Il a également suivi des cours de charte à travers l’académie et est scolarisé à la maison depuis l’âge de 9 ans.

« Je tiens à remercier mes parents et mes grands-parents, mes entraîneurs et l’académie », a déclaré Kimbrough avec un sourire plein d’accolades lors de sa conférence de presse d’introduction mardi. « Ils m’ont aidé à devenir le joueur que je suis. Je les remercie d’avoir cru en moi. »

Il a commencé sa carrière avec le Vacaville Club Soccer North Bay Elite à l’âge de 7 ans et a joué dans des groupes d’âge plus élevés depuis.

À 5 pieds 11 pouces, Kimbrough est une présence frappante sur le terrain, avec une vitesse, des compétences et un QI qui sont générationnellement élites. Ses chiffres le confirment. Attaquant, il a marqué 61 buts en deux saisons avec l’académie des jeunes, tandis que son équipe a enregistré une fiche de 30-1-0 dans la compétition MLS Next.

La signature est loin d’être un stratagème publicitaire selon le Republic FC, mais il reste à voir si Kimbrough recevra bientôt du temps de jeu.

« Cela dépend du moment où il est prêt », a déclaré l’entraîneur-chef Mark Briggs. « Sa première séance avec la première unité, oui, vous pouviez voir qu’il était un enfant, et vous pouviez voir qu’il y avait des nerfs, mais ensuite vous pouviez voir tout de suite que son cerveau commençait à fonctionner, et il était capable de le comprendre. L’enfant est quelque chose de spécial. Maintenant, le travail acharné commence vraiment. Il est temps de s’atteler.

« Le chemin d’un jeune joueur n’est jamais le même que celui de la personne assise à côté d’eux. Da’vian a fait preuve d’une concentration, d’un engagement et d’un dévouement exceptionnels, ainsi que d’une volonté d’embrasser la route difficile qui l’attend. a démontré son énorme potentiel, et notre objectif est de continuer à le soutenir et à l’aider à grandir en tant que joueur et personne. »

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue de football unie République de Sacramento