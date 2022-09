La république de Sacramento porte plainte contre l’espion d’Orlando City

La République de Sacramento a déposé une plainte auprès de la Fédération américaine de football, alléguant qu’un membre du personnel d’Orlando City SC espionnait sa séance d’entraînement avant la finale de l’US Open Cup de mercredi, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

L’analyste de télévision ESPN, Taylor Twellman, était le premier à signaler la nouvelle de la présence du membre du personnel à l’entraînement de Sacramento et que la Fédération américaine de football, qui organise le tournoi, est au courant de la situation.

Un porte-parole de l’USSF a ajouté que la Fédération “étudiait la question” et a confirmé qu’une équipe de tournage de l’USSF avait des images de l’incident.

Orlando a déclaré dans un communiqué que “le club a été mis au courant de la question concernant la séance d’entraînement de Sacramento et coopère avec US Soccer”.

Le membre du personnel d’Orlando, qui, selon des sources, ESPN a été reconnu par un responsable de l’équipement de la République comme ayant un lien avec le responsable d’Orlando Oscar Pareja, a été invité à plusieurs reprises à partir au cours d’une période de 30 à 45 minutes. Le membre du personnel a insisté sur le fait qu’il était là pour rencontrer un ami qui entraînait sur un terrain voisin. Le personnel de la République est même allé jusqu’à garer deux camionnettes devant l’individu pour obscurcir sa vision de l’entraînement, seulement pour le faire déménager à un autre endroit avant de finalement partir.

Une source du club d’Orlando a confirmé la présence du membre du personnel, mais a déclaré qu’il n’y avait “aucun effort coordonné” pour que l’individu observe l’entraînement et que le membre du personnel n’a fourni aucune information.

L’incident s’est produit lundi à Central Winds Park, un parc public de la banlieue de Winter Springs, en Floride. Dans le but d’obtenir une certaine intimité, la République avait choisi de ne pas s’entraîner au centre d’entraînement d’Orlando, mais avait ensuite eu du mal à trouver un autre endroit pour s’entraîner. , et a donc été contraint de s’entraîner au parc.

Même si la présence du membre du personnel d’Orlando et sa motivation pour assister à la session d’entraînement de Sacramento sont confirmées, on ne sait pas quelles sanctions l’USSF peut infliger. Le manuel de la division ouverte de l’Open Cup de l’USSF n’interdit pas strictement ce qui s’est passé lundi, mais il existe un comité d’arbitrage et de discipline qui gère les protestations et la discipline générale.

L’article 306 du manuel stipule : ” Toute personne peut déposer une plainte auprès du Panel au sujet d’une action ou d’une inaction d’une équipe, d’un individu, d’un groupe ou d’une organisation de la Coupe ouverte participant à la compétition de la Coupe ouverte. Le Panel déterminera si la conduite faisant l’objet de la plainte est ou serait contraire au bien du jeu. Le Panel prendra les mesures qu’il juge appropriées à l’égard de toute personne impliquée dans la plainte, comme le prévoit le paragraphe (c) de la présente section.

Le manuel ajoute: “Sauf pour annuler les résultats d’un match ou imposer la rediffusion d’un match, le Panel peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée, y compris une suspension ou une amende, ou les deux, pour toute question qu’il considère en vertu de cette politique. Le Panel ne peut que envisager d’exiger une rediffusion d’un match ou de faire avancer une équipe qui a perdu si un protêt a été déposé.Le comité peut exercer son pouvoir discrétionnaire dans les cas où une équipe soumet un protêt au commissaire après l’expiration du délai dans le cas où les circonstances concernant la disponibilité de informations après la date limite justifient cette discrétion.”

Les deux équipes visent chacune leur première couronne USOC, avec Sacramento, qui joue dans le championnat USL de deuxième niveau, visant à devenir la première équipe non-MLS à remporter le trophée depuis 1999, lorsque les Rhinos de Rochester, alors de l’A -league, a remporté le titre sur les Colorado Rapids.