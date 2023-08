La République de Sacramento entre dans l’histoire du football américain avec Kimbrough, 13 ans

L’équipe du championnat USL, Sacramento Republic, a signé mardi Da’vian Kimbrough, 13 ans, et est ainsi entrée dans l’histoire du football américain.

À 13 ans, 5 mois et 13 jours, Kimbrough est le plus jeune joueur à devenir un professionnel du football aux États-Unis et on pense qu’il est le plus jeune professionnel des sports d’équipe dans les ligues majeures d’Amérique du Nord, y compris la NFL, la NBA et la MLB. , LNH et WNBA.

Kimbrough, un attaquant qui a rejoint l’académie des jeunes de Sacramento en 2021, a acquis une notoriété en juin après avoir participé à la Bassevelde U13 Cup – un tournoi réunissant des équipes de jeunes de certains des meilleurs clubs européens – en tant que joueur invité pour les New York Red Bulls. Il a aidé les Red Bulls à devenir la première équipe MLS à remporter le tournoi et a été nommé MVP.

« Le voyage de Da’vian avec le Republic FC ne fait que commencer », a déclaré le président et directeur général de Sacramento, Todd Dunivant, dans un communiqué. « C’est un talent remarquable qui s’est engagé dans son rêve de devenir un joueur d’élite, qu’il s’agisse de rivaliser avec des joueurs plus âgés et de prospérer dans les meilleures compétitions, ou de se rendre sur les terrains d’entraînement de la première équipe »,

« Nous sommes honorés que la famille Kimbrough et Da’vian aient choisi le Republic FC pour soutenir son parcours professionnel, et nous sommes impatients de franchir les prochaines étapes ensemble. »

L’attaquant de 5 pieds 11 pouces de Woodland, en Californie, est un double national qui a également des liens avec le Mexique.

En attendant l’approbation de la fédération et de la ligue, Kimbrough pourrait faire ses débuts samedi contre le Birmingham Legion FC (19h30 HE, disponible en streaming sur ESPN+).

Sacramento est actuellement au sommet du classement de la Conférence Ouest du championnat USL avec un dossier de 12W-8D-3L.