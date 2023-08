La République centrafricaine procède à la nouvelle constitution alors que la Haute Cour approuve les résultats du référendum

La République centrafricaine est sur le point d’adopter une nouvelle constitution après que la Haute Cour du pays a validé les résultats d’un référendum national.

Selon la Cour constitutionnelle, 95 % des électeurs étaient favorables à une nouvelle constitution élargissant le pouvoir exécutif. Le président Faustin Archange Touadera et son parti au pouvoir ont proposé des changements qui suppriment les limites des mandats présidentiels et prolongent les mandats de cinq à sept ans.

La nouvelle constitution remplacera celle adoptée lors de l’investiture de Touadera en 2016, alors que le pays était en guerre civile et que 80 % de celui-ci n’était pas sous le contrôle de l’État. Les changements pourraient prolonger indéfiniment le pouvoir du parti au pouvoir, selon les analystes.

La nation riche en minerais mais appauvrie est confrontée à des combats intercommunautaires depuis 2013, lorsque les rebelles majoritairement musulmans de la Séléka ont pris le pouvoir et forcé le président de l’époque, François Bozizé, à quitter ses fonctions. La plupart des milices chrétiennes ont ensuite riposté, ciblant également les civils dans les rues. Les Nations Unies, qui ont une mission de maintien de la paix dans le pays, estiment que les combats ont tué des milliers de personnes et déplacé plus d’un million de personnes, soit un cinquième de la population du pays.

Une coalition de groupes rebelles a menacé d’intervenir dans le référendum en attaquant les bureaux de vote, qui étaient gardés par des troupes du groupe de mercenaires russes Wagner.

LES OFFICIELS KENYANS EXPLORENT LA MEILLEURE FAÇON DE COMBATTRE LA VIOLENCE DES GANGS HAITIENS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les partisans du président ont salué le résultat.

« C’est une issue heureuse, et nous continuerons à soutenir les actions du chef de l’Etat si elles sont dans l’intérêt du peuple », a déclaré Aurélien Simplice Zinghas, membre d’une organisation politique alliée au parti au pouvoir.

Dans une volte-face inattendue, cependant, 73 députés du parti majoritaire ont fait appel jeudi devant la Cour constitutionnelle pour modifier la constitution dans un désaccord sur les normes de l’éducation nationale.

La Cour, qui sera reconfigurée pour inclure davantage de personnes nommées par le président en vertu de la nouvelle constitution, a rejeté la requête.

Jean-Pierre Ouaboue, président de la Cour constitutionnelle, a déclaré qu’un peu plus de 57 % des électeurs se sont rendus aux urnes, ce qui est inférieur aux estimations initiales de la commission électorale du 7 août.