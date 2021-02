NATIONS UNIES (AP) – La République centrafricaine déchirée par la violence fait face à une situation humanitaire de plus en plus désastreuse avec une insécurité élevée sur la principale route d’approvisionnement en provenance du Cameroun, bloquant les livraisons humanitaires et les prix des denrées alimentaires de base qui montent en flèche, ont annoncé lundi les Nations Unies.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que cela se produit alors que 2,3 millions de personnes devraient déjà avoir besoin de nourriture, tandis que des évaluations rapides montrent «des chiffres alarmants de malnutrition sévère parmi les nouveaux déplacés».

L’ONU a rapporté vendredi que 200 000 personnes ont fui leurs maisons dans ce pays pauvre en moins de deux mois et sont déplacées à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Selon les autorités locales, 92 000 réfugiés ont atteint le Congo en provenance de la République centrafricaine et plus de 13 200 sont entrés au Cameroun, au Tchad et en République du Congo, et d’autres continuent d’arriver, a déclaré Dujarric.

L’ancien président de la République centrafricaine, François Bozize, et ses alliés ont été accusés d’avoir incité aux dernières violences, qui ont éclaté après que la Cour constitutionnelle a rejeté sa candidature à la présidence en décembre.

Le président Faustin Archange Touadera a été réélu en décembre pour un second mandat avec 53% des voix, mais il continue de faire face à l’opposition des forces liées à Bozize.

Le 13 janvier, des rebelles ont attaqué la périphérie de Bangui, tuant au moins deux soldats de la paix de l’ONU et bloquant d’importantes routes d’accès à la capitale, provoquant une flambée des prix des denrées alimentaires. L’attaque des rebelles constituait la menace la plus grave pour Bangui depuis 2013, lorsqu’une coalition de rebelles à majorité musulmans connue sous le nom de Séléka a renversé le gouvernement de Bozize.

La Séléka a formé un nouveau gouvernement qui, selon eux, redresserait les années de marginalisation de la population musulmane du pays. Plus tard cette année-là, ce gouvernement a été contesté par des combattants de la milice connus sous le nom d’anti-Balaka qui ont attaqué Bangui. Les anti-Balaka ont commencé à attaquer des civils musulmans, en battant à mort des gens dans les rues, en détruisant des mosquées et en forçant des dizaines de milliers de musulmans à fuir Bangui en 2014.

Le président rebelle de la Séléka s’est finalement retiré sous la pression internationale et un gouvernement intérimaire a organisé des élections démocratiques en 2016, que Touadera a remportées.

Dujarric a déclaré qu’une des principales causes de la détérioration actuelle de la situation humanitaire est le niveau très élevé d’insécurité le long de la liaison routière vers le Cameroun où plus de 1600 camions, dont 500 avec des fournitures humanitaires, ont été bloqués à la frontière depuis la mi-décembre, entraînant une suspension de importations.

«Les organisations humanitaires commencent à signaler des ruptures de stock critiques, y compris des kits de nourriture et de traumatologie», a-t-il déclaré. «La fermeture de la route d’approvisionnement a également provoqué une augmentation inquiétante des prix des denrées alimentaires de base – c’est-à-dire le manioc, l’huile, la viande et le riz,» comprise entre 75% et 220%.

«Cela a un impact sur plusieurs marchés dans le pays, y compris celui de la capitale, Bangui, et nous assistons également à la fermeture de plusieurs marchés en raison de l’impossibilité pour les commerçants de se réapprovisionner», a déclaré Dujarric.

Les Nations Unies lancent un appel de 444,7 millions de dollars pour venir en aide à 1,84 million de personnes en République centrafricaine en 2021, a-t-il déclaré.

Le porte-parole de l’ONU pour les réfugiés, Boris Cheshirkov, a averti vendredi que des dizaines de milliers de réfugiés du pays sont confrontés à des conditions désastreuses.

Au Congo, a-t-il dit, les nouveaux arrivants qui ont traversé les fleuves frontaliers Ubangi, Mbomou et Uele ont dit aux responsables des réfugiés qu’ils avaient fui dans la panique lorsqu’ils ont entendu des coups de feu, laissant leurs affaires derrière eux.

La plupart des réfugiés vivent dans des conditions désastreuses dans des zones reculées et difficiles d’accès proches des rivières, sans abri de base et confrontés à de graves pénuries alimentaires, a déclaré Cheshirkov. Ils dépendent de la capture de poissons et de ce que les villageois locaux aux ressources extrêmement limitées peuvent épargner.

Pour beaucoup, a-t-il dit, les rivières sont également la seule source d’eau pour boire, se laver et cuisiner, et le paludisme, les infections des voies respiratoires et la diarrhée sont devenus courants.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés lance un appel urgent à la nourriture, aux abris, à l’eau potable, à l’assainissement et aux soins de santé pour aider ceux qui ont fui la République centrafricaine et empêcher la propagation du COVID-19 et d’autres maladies, a déclaré Cheshirkov.