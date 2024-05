La Republika Srpska proposera un plan de scission de la Bosnie-Herzégovine – leader serbe — RT World News

Des propositions pour une division pacifique seront présentées dans les 30 prochains jours, a déclaré Milorad Dodik

La Republika Srpska présentera des propositions pour une séparation pacifique de la Bosnie-Herzégovine dans les 30 jours, a déclaré le président de la région, Milorad Dodik. La situation actuelle du pays est dysfonctionnelle, selon le dirigeant serbe.

La Republika Srpska est la moitié ethniquement serbe de la Bosnie-Herzégovine. Aux termes des accords de Dayton de 1995, négociés par les États-Unis et qui ont mis fin à la guerre civile dans l’ancienne république yougoslave, la Bosnie-Herzégovine se compose de la Republika Srpska et d’une fédération dirigée par les musulmans bosniaques (Bosniaques) et les Croates.

Dodik a déclaré à plusieurs reprises que la Bosnie-Herzégovine avait toujours été un projet étranger sans aucune chance de succès. Il n’y a aucune raison logique ou historique pour que le pays existe, selon lui, et « la seule chose rationnelle est de le diviser. » Cela unirait tous les Serbes qui se sont retrouvés vivant dans des pays différents après l’éclatement de la Yougoslavie.



« Dans les 30 prochains jours, un accord sur une démarcation pacifique sera proposé. » Dodik a écrit sur X (anciennement Twitter) jeudi, ajoutant : « Aujourd’hui, nous commençons par prendre la décision formelle de rechercher une démarcation pacifique.



« Le peuple serbe ne peut plus vivre dans cette Bosnie-Herzégovine. Ce que les Bosniaques ont fait avec la résolution sur Srebrenica est illégal et ils n’ont pas respecté les Serbes.»

Ces remarques interviennent alors que l’Assemblée générale des Nations Unies devrait voter jeudi une résolution proposée par l’Allemagne et le Rwanda pour désigner le 11 juillet Journée internationale du souvenir du génocide de Srebrenica de 1995 – une mesure à laquelle Dodik et le gouvernement de la Republika Srpska s’opposent.

















La résolution évite d’attribuer une responsabilité collective, selon le dirigeant serbe, qui l’a qualifiée de tactique trompeuse.

Une liste des personnes disparues ou tuées à la suite des événements de 1995, établie par la Commission fédérale bosniaque pour les personnes disparues, contient 8 372 noms. La Republika Srpska accepte qu’un « Terrible crime de guerre » a été commis contre les musulmans de Srebrenica au cours de l’été 1995, mais il ne s’agit pas d’un génocide.



Dodik a été cité par les médias comme ayant déclaré jeudi qu’il « sympathise avec toutes les victimes » mais il s’oppose à la présentation des événements de Srebrenica comme un génocide. Il a dit précédemment que « Le meurtre de plus de 3 000 Serbes de Bosnie à Srebrenica reste toujours impuni et personne ne se souvient de lui, sauf des Serbes eux-mêmes. »



Il a proposé que la Republika Srpska établisse sa propre journée pour commémorer les victimes bosniaques et serbes de Srebrenica.