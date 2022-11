La républicaine Tasha Sims remporte la course des greffiers et des flûtes à bec du comté de DeKalb, les résultats non officiels montrent – ​​Shaw Local

DeKALB – Les bulletins de vote par correspondance ajoutés au total des élections de mardi mercredi matin ont réduit l’écart entre le greffier du comté de DeKalb et les candidats à la course de l’enregistreur, mais pas assez pour éliminer la républicaine Tasha Sims de sa victoire sur l’adversaire démocrate Linh Nguyen, si les résultats non officiels tiennent.

Le greffier de longue date et recorder Doug Johnson, un républicain, a choisi de ne pas se représenter. Un communiqué de presse de mercredi à 10 h 30 du bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb a annoncé que les décomptes des bulletins de vote par correspondance n’avaient pas été ajoutés aux totaux des résultats de mardi soir.

Le rôle du greffier comprend l’administration des élections à l’échelle du comté et la tenue des registres du comté, entre autres responsabilités, pendant un mandat de quatre ans.

Les sondages ont fermé à 19 heures mardi et les résultats devaient tomber mardi soir. Cependant, les résultats définitifs ne seront certifiés que deux semaines après l’élection.

À 11 h 15 mercredi, avec 65 circonscriptions signalées, les Sims avaient 19 149 votes, soit 49%, suivis des 18 369 votes de Nguyen, soit 47%, une marge de 780 votes.

“J’ai entendu toute la journée qu’il y avait des files d’attente dans les bureaux de vote”, a déclaré Sims lors d’une soirée de surveillance républicaine mardi soir au restaurant mexicain El Jimador à DeKalb. «Les bureaux de vote qui enregistrent généralement une participation plus faible ont peut-être … enregistré des taux de participation. [There’s] beaucoup de votes ruraux, ce qui est agréable à entendre. Donc, je suis ravi d’entendre le taux de participation final parce que je pense qu’ils sont très bons.

Sims a déclaré que les votes anticipés et les bulletins de vote par correspondance ont été ajoutés au total de mardi soir en premier, suivis des résultats comptés à partir des bureaux de vote de la journée.

Diplômée de la Sycamore High School et du Kishwaukee Community College de Kingston, Sims a déclaré qu’elle apporterait à la fois son expérience et ses connaissances au poste. Elle a commencé à travailler au bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb il y a un peu plus de 14 ans.

C’est là que Sims a reçu une formation polyvalente dans tous les aspects du bureau, de l’enregistrement et de la tenue des registres vitaux à la gestion des extensions fiscales et des élections.

Sims a déclaré qu’elle n’était pas étrangère au gouvernement du comté de DeKalb. Au cours des huit dernières années, elle a assumé divers rôles liés à la fonction publique. En plus d’être greffier adjoint du comté, Sims a été assistant exécutif de l’administrateur du comté, secrétaire du conseil du comté et membre du district de la réserve forestière et de la commission des bâtiments publics.

Nguyen, professeur de chimie à la Northern Illinois University et entraîneur de l’American Youth Soccer Organization, est connu de beaucoup comme un militant local de la communauté. En tant qu’immigrant du Vietnam titulaire d’un doctorat. en chimie computationnelle, elle a fait campagne sur sa capacité à plaider pour des élections justes et libres.

Lors d’une soirée de surveillance démocrate mardi soir au terrain de golf River Heights à DeKalb, Nguyen a déclaré que le taux de participation était un peu inférieur à ce qu’elle espérait, mais elle a remarqué des améliorations.

“Quand je faisais campagne, je pense que la participation dans l’enceinte était meilleure”, a-t-elle déclaré. « L’enceinte que nous avions avait une meilleure participation. Dans l’ensemble, la participation a été meilleure. Avec une meilleure communication et une meilleure éducation du greffier du comté, nous améliorerons le taux de participation.

Scientifique en informatique et ancienne présidente de la Ligue des femmes électrices du comté de DeKalb, Nguyen a déclaré qu’elle utiliserait ces connaissances pour moderniser le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté pour la sécurité et l’efficacité, en apportant la technologie au bureau et en améliorant l’accès pour l’électeur. enregistrement.

Il s’agit d’une histoire en développement qui sera mise à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles. Une mise à jour supplémentaire a eu lieu à 11 h 20 le 9 novembre 2022, à la suite des résultats du scrutin postal publiés par le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb ajoutés aux totaux des élections.